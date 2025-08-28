Ciudad del Carmen, Campeche.- Un helicóptero de la empresa Avitron Jet colapsó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.

Aún no hay un reporte oficial sobre las causas del percance, pero trascendió que la aeronave sufrió un incidente mientras se encontraba en la pista, resultando con daños que fueron captados y filtrados por personal de la terminal aérea.

Hasta esta tarde no se confirmaba si había tripulantes a bordo ni si hubo personas lesionadas.

Elementos de seguridad llegaron a la zona evaluar los daños (28/08/2025). Foto: Especial

Imágenes muestran a bomberos en alerta a escasos metros de la unidad para atender cualquier riesgo.

Las autoridades mantienen hermetismo en torno al incidente y se esperaba un comunicado oficial en las próximas horas.

