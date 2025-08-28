Más Información

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Ciudad del Carmen, Campeche.- Un de la empresa Avitron Jet colapsó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.

Aún no hay un reporte oficial sobre las causas del percance, pero trascendió que la aeronave sufrió un incidente mientras se encontraba en la pista, resultando con daños que fueron captados y filtrados por personal de la terminal aérea.

Hasta esta tarde no se confirmaba si había tripulantes a bordo ni si hubo .

Elementos de seguridad llegaron a la zona evaluar los daños (28/08/2025). Foto: Especial
Imágenes muestran a en alerta a escasos metros de la unidad para atender cualquier riesgo.

Las autoridades mantienen hermetismo en torno al incidente y se esperaba un comunicado oficial en las próximas horas.

