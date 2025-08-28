Más Información
"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide
Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado
NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers
Ciudad del Carmen, Campeche.- Un helicóptero de la empresa Avitron Jet colapsó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.
Aún no hay un reporte oficial sobre las causas del percance, pero trascendió que la aeronave sufrió un incidente mientras se encontraba en la pista, resultando con daños que fueron captados y filtrados por personal de la terminal aérea.
Hasta esta tarde no se confirmaba si había tripulantes a bordo ni si hubo personas lesionadas.
Lee también Investigan incidente de joven golpeado en la cabeza por su compañero en Monterrey; presuntamente fue un accidente
Imágenes muestran a bomberos en alerta a escasos metros de la unidad para atender cualquier riesgo.
Las autoridades mantienen hermetismo en torno al incidente y se esperaba un comunicado oficial en las próximas horas.
Denuncian ahora a SHEIN por plagio de textiles del Istmo de Tehuantepec; Gobierno de Oaxaca exige retirar las prendas
aov/cr