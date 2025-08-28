Juchitán, Oax.– Policías del municipio de Ciudad Ixtepec reclamaron un incremento a sus salarios con un breve bloqueo carretero en el acceso principal, frente a donde se ubica la comandancia y después dialogaron con las autoridades.

Los elementos de seguridad municipal explicaron que desde administraciones anteriores no recibían incrementos salariales y que el actual gobierno municipal que encabeza Roberto Gómez Morales, les había ofrecido desde inicios de esta administración que lleva ocho meses.

Tras impedir el paso vehicular sobre la carretera estatal entre Juchitán y Ciudad Ixtepec, los policías retornaron a su comandancia, donde autoridades municipales escucharon sus exigencias, en ausencia del presidente municipal, quien acudió a la Ciudad de México, a un trámite al SAT.

Desde la Ciudad de México, el presidente municipal de Ciudad Ixtepec, reconoció el compromiso de incrementar el salario de los policías y dotarles de uniformes y otras herramientas de trabajo y adelantó que la Síndico municipal encabezaría el diálogo.

La protesta concluyó tras establecer acuerdos con las autoridades y después los policías se reincorporaron a sus labores de vigilancia en calles y barrios de Ciudad Ixtepec, tras pedir disculpas, pero explicaron que era necesaria esa acción para que fueran tomados en cuenta.

