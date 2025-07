Tamaulipas.- Productores de sorgo han mantenido cerrada la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros por más de 30 horas, a la altura del municipio de San Fernando, lo que ha ocasionado molestia de los automovilistas, transportistas, algunos enfrentamientos verbales y el intento de personas por atravesar casi 20 kilómetros entre brechas.

El bloqueo carretero se debe a la demanda de los productores de mejorar el precio por tonelada de sorgo.

El vicepresidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, Juan Pisano, aseguró que van a continuar con la protesta debido a que no han tenido ninguna respuesta ni del gobierno federal ni estatal.

“No pensamos quitar el bloqueo hasta tener una respuesta puntual, ya no queremos promesas, nosotros queremos que venga alguien del gobierno federal”, añadió.

Bloqueo carretero en Tamaulipas lleva más de 30 horas; automovilistas tratan de pasar por brechas Foto: Archivo/Policía Vial

Lee también Gobernador Américo Villarreal entrega apoyos a emprendedores; Fondo Tamaulipas destinará más de 33 millones para mil 800 beneficiarios

El cierre ha sido casi total, solo durante aproximadamente media hora permitieron el paso de norte a sur, y después otra media hora de sur a norte.

Han sido muchos los testimonios de automovilistas que se han arriesgado a atravesar brechas de hasta 20 kilómetros para lograr pasar el punto de bloqueo y salir antes de llegar a la cabecera municipal de San Fernando.

También han hecho lo mismo choferes de tráileres, lo que ocasionó un caos vial mayor porque se han atascado en las brechas, debido al terreno lodoso por una lluvia que hubo en la región.

Lee también Ayudan a familias afectadas por inundaciones y encharcamientos en Tamaulipas; trasladarán a personas a albergues

"No tenemos ni para comprar diesel", aseguran

El campo está sumido en la miseria, no tenemos ni para comprar diesel, estamos atravesando el peor año en la historia, aseguró Guillermo Aguilar, presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas.

Los campesinos, cerraron ayer lunes el Puente Internacional Reynosa-Pharr así como la carretera San Fernando-Matamoros y este martes, el acceso al puente de Nuevo Progreso, Tamaulipas.

"Nuestra lucha es porque tenemos un precio de venta del sorgo igual a hace 23 años, pero con la diferencia de que tenemos una alza extraordinaria en los precios de insumos para poder producir y eso, es lo que nos está acabando".

Por ello, es urgente que el Gobierno Federal reaccione y los apoye para que la tonelada de sorgo suba al menos a 6 mil pesos para poder competir con los productores de Estados Unidos.

"Pedimos un apoyo compensatorio para poder sortear esta mala temporada y ni eso nos han podido resolver, por eso se están dando las manifestaciones, el cierre de carreteras, hasta que se nos resuelva".

Dijo que los altos costos de producción los han lanzado en caída libre por lo que el Gobierno tiene que actuar con una compensación emergente para al menos, continuar con la actividad.

"No pedimos utilidad, ni lujos, ni ganancias, sino solamente seguir con la actividad. La agricultura nacional no puede seguir con esos esquemas de políticas públicas equivocadas, necesitamos exigir un precio base, un alto a los aranceles, ponerle freno a las importaciones", concluyó.

Testimonios frente al caos vial

"Después de muchos malabares, de meterme en una brecha, y luego a un lado, a la izquierda y a la derecha, por el acotamiento de la carretera, ya por fin pude salir y llegar a San Fernando”, fue el testimonio de un automovilista procedente de la frontera con destino a Ciudad Victoria.

Un hombre que dijo tener 72 años de edad, de forma desesperada, explicó a los manifestantes que su esposa estaba enferma en el vehículo y su vida corría peligro, luego de horas de estar parado en la carretera.

“Tienen todo su derecho ustedes, pero ¿no pueden autorizar que pase un canijo carro? Si soy mentiroso me dice lo que quiera, si mi esposa no trae más de 185 de presión ¿eso no vale? ¿Todos los que estamos detenidos no tenemos derechos? ¡Que valientes son!”, les dijo el hombre.

Un pequeño que iba con él dijo lo siguiente: “La vida de mi mamá es importante, la familia es importante”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr