Reynosa, Tamaulipas.- Productores de sorgo cerraron el Puente Internacional Reynosa-Pharr así como la carretera Ciudad Victoria-Matamoros para exigir un apoyo compensatorio al precio de la tonelada de sorgo.

Gabriel Armendáriz, presidente del Comité Campesino de Reynosa dió a conocer que se encuentran desesperados ante la nula respuesta por parte de las autoridades correspondientes por lo que en una medida extrema, decidieron realizar estos bloqueos.

Dijo, que los productores de sorgo del norte de Tamaulipas, después de ser informados que no se tienen avances en las gestiones sobre un monto de apoyo, iniciaron con el bloqueo de la Carretera Ciudad Victoria a Matamoros frente a la bodega La Herradura.

El cierre del Puente Pharr está generando molestia entre los transportistas ya que se generan largas filas que actualmente, alcanzan la salida a la carretera a Rio Bravo.

"Actualmente nos están pagando 3 mil 700 pesos por tonelada de sorgo, lo cual nos parece injusto tomando en cuenta que en Estados Unidos, el precio se encuentra muy por encima, estamos pidiendo que se nos pague al menos a 6 mil pesos la tonelada, lo cual las autoridades no nos han resuelto pese a que hemos tenido reuniones tanto con el Gobierno Estatal como con el Federal", comentó Armendáriz.

Productores de sorgo bloquean puente Pharr y carretera Victoria-Matamoros; exigen apoyo compensatorio ante bajos precios. Foto: Sandra Tovar

Reconoció, que aunque existe la disposición para atender sus peticiones, no se les ha resuelto la problemática que enfrentan y que les ocasiona severas pérdidas económicas lo que no sólo afecta la producción que generan, sino también el bienestar de sus familias.

"Tenemos gastos en los insumos, combustibles, exigimos precio justo para el campo, nos dan largas, no resuelven y los productores no podemos seguir así, no nos vamos a retirar hasta que nos resuelvan, hasta que alguien venga y nos de una solución, no queremos promesas, queremos que se nos tome en cuenta".

Comentó que tan sólo en la zona norte, se están viendo afectados un total de 50 mil productores, sin contar a los agricultores de San Fernando, Matamoros y Valle Hermoso.

"Les pedimos que nos apoyaran con un apoyo compensatorio para poder costear los gastos, para poder salir adelante en tanto se aplica un precio justo para la tonelada de sorgo y ni eso nos han podido resolver, sabemos que estamos tomando medidas extremas pero es la única puerta que tenemos para que nos vean, para que nos resuelvan", concluyó.

