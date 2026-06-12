Canadá vs Bosnia y Herzegovina: EN VIVO - Jornada 1 – Grupo B – Mundial 2026

Universal Deportes | 12-06-26 | 12:02 | Actualizada | 12-06-26 | 12:02 |

Canadá tiene esta tarde su presentación en la , donde es uno de los tres anfitriones, junto a México y Estados Unidos.

La selección de la Hoja de Maple debuta ante su afición en el BMO Field de Toronto, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina.

En el primer partido del Grupo B, estos equipos miden fuerzas con la intención de sumar sus primeros tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Caber resaltar que la escuadra de Jesse Marsch llega a este compromiso con una racha de ocho consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de tres victorias y cinco empates.

Desde que perdieron con Australia en octubre de 2025, Canadá no ha vuelto a sufrir un descalabro, por lo que llega con bastante motivación para encarar su primer duelo en la justa mundialista.

Este 2026, ha disputado cinco partidos, ha ganado dos (Guatemala y Uzbekistán) y ha empatado tres (Islandia, Túnez e Irlanda).

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Es decir, se mantiene invicta a lo largo del año, por lo que buscará que su impresionante racha se alargue en la Copa del Mundo.

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Por su parte, los Dragones vienen de empatar en sus últimos cinco partidos, cuatro de ellos con un marcador de 1-1 y uno en el que se fueron sin goles.

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Sin embargo, en dos compromisos ganaron en tanda de penaltis al tratarse de rondas de eliminación directa.

Primero dejaron en el camino a Gales en las semifinales de los Play-Offs de la Clasificación de la UEFA.

Después echaron a Italia en el partido definitivo y se quedaron con el boleto para el .

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En sus últimos amistosos, igualaron con Macedonia del Norte y con Panamá, por lo que necesitan darle vuelta a la página para obtener un triunfo.

Cabe resaltar que el Canadá y Bosnia y Herzegovina será transmitido, en México, de manera exclusiva por la plataforma de streaming ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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Sigue aquí el minuto a minuto del Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Universal Deportes 12:03 PM

Canadá vs Bosnia y Herzegovina: EN VIVO - Jornada 1 – Grupo B – Mundial 2026

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