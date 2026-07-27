En un operativo en la región de El Durazno, en Tamazula, Durango, diferentes corporaciones aseguraron artefactos explosivos, armas como un Barret calibre 50, droga y distintos vehículos.

El operativo se dio en dos predios posteriores a obtener una orden de cateo en donde participaron la Policía Estatal, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Municipal y el Ministerio Público Federal.

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Durante el cateo se hizo el aseguramiento de 15 artefactos explosivos improvisados de diferentes características, los cuales fueron destruidos por la Célula contra Explosivos perteneciente a Sedena. También se localizaron 15 detonadores, también destruidos; 650 gramos aproximadamente de marihuana, 143 cartuchos 7.62x39 mm y ropa táctica tipo militar.

En un segundo inmueble se aseguraron un fusil Barrett calibre 50 desabastecido, 5 cargadores metálicos para calibre 50, 15 cartuchos calibre 50; así como los vehículos siguientes: una camioneta Ford F-150 sin placas, una camioneta Frontier sin placas, un vehículo tipo Razor sin placas, un cuatrimoto sin placas y una moto sin placas.

Una de las propiedades, informó la vocería de la Secretaría de Seguridad estatal, había sido localizada y resguardada con anterioridad, misma que se ubica en la localidad de Bastantitas de Abajo, dentro de la región de El Durazno.

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