Cuautla, Mor. - La secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya y la gobernadora Margarita González Saravia activaron el “Plan Cuautla” para frenar el reclutamiento criminal en la zona oriente de Morelos, tal como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira de trabajo de este fin de semana.

Un ejército de 150 brigadistas de la Secretaría de Bienestar inició el despliegue “Casa por Casa” en las colonias de este municipio para ubicar e integrar a las aulas o al mercado laboral a jóvenes desocupados, como parte de una bolsa federal de 400 millones de pesos.

Los servidores de la Nación recorrerán colonias y comunidades del municipio para mantener un contacto directo con las familias, escuchar sus necesidades y vincularlas con programas federales, además de ampliar las oportunidades para las y los jóvenes mediante acciones en materia de educación, empleo, desarrollo comunitario y bienestar.

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La gobernadora Margarita González Saravia afirmó que esta intervención complementa las acciones de seguridad que ya se desarrollan en la demarcación y permitirá impulsar el desarrollo de la región con una inversión histórica.

Anunció que los más de 400 millones de pesos serán dirigidos a programas de desarrollo social, educación, salud, infraestructura y desarrollo económico en la zona oriente, con especial atención a las y los juventudes, a fin de ampliar sus oportunidades y contribuir al fortalecimiento del tejido social.

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Por su parte, la secretaria Leticia Ramírez Amaya destacó que en este esfuerzo participarán diversas instituciones federales para ampliar las oportunidades dirigidas a las nuevas generaciones mediante programas educativos, de capacitación para el trabajo y de desarrollo social, en estrecha colaboración con el Gobierno de Morelos.

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