Este viernes 12 de junio, continúa la actividad de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Mundial llega a Canadá, uno de los tres países anfitriones, con el tercer juego luego de las victorias de México y Corea del Sur sobre Sudáfrica y República Checa, respectivamente. Estos dos encuentros fueron parte del Grupo A, por lo que ahora el B entra en acción.

La selección local recibe a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto, con el objetivo de conseguir su primera victoria en la justa mundialista.

La escuadra de Jesse Marsch buscará sumar sus primeros tres puntos para ir encaminando su clasificación a la siguiente ronda.

Los canadienses llegan a este compromiso con una impresionante racha de 11 encuentros consecutivos si conocer la derrota, con saldo de seis victorias y cinco empates.

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Desde septiembre de 2025, cuando derrotaron (0-3) a Rumania, los de la Hoja de Maple mantienen su larga racha de imbatibilidad.

La última ocasión que perdieron un juego fue en la Copa Oro de la Concacaf ante Guatemala en los cuartos de final; aunque, cayeron en tanda de penaltis, ya que empataron (1-1) en el tiempo reglamentario.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina viene de empatar sus últimos dos cotejos amistosos contra Macedonia del Norte y Panamá.

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Cabe recordar que los Dragones clasificaron a la Copa del Mundo por la vía del Repechaje de la UEFA al eliminar a Italia desde los 11 pasos.

Por tal motivo, la selección europea llega bastante motivada a este Mundial y no será un rival sencillo para los canadienses.

El tercer encuentro del torneo veraniego y el primero en otro país anfitrión se pondrá en marcha esta tarde, por lo que la expectativa para los aficionados del futbol es bastante alta.

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Cabe resaltar que este duelo será transmitido, en nuestro país, por una plataforma de streaming.

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