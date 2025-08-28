La mujer localizada muerta el viernes 22 de agosto junto con su familia en una camioneta pick up último modelo en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, fue identificada como Esmeralda FG, creadora de contenidos originaria de Michoacán que llevaba poco tiempo residiendo en Jalisco con su esposo y sus dos hijos.

El vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, señaló que la principal línea de investigación en el caso tiene que ver con la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

Después de buscar en los videos captados por las cámaras de seguridad localizadas donde se encontró la camioneta con los cuerpos, la Fiscalía de Jalisco logró reconstruir parte del recorrido del vehículo y se detectó que antes de ser abandonado ingresó a un taller cercano.

Lee también Reconocen a Aguascalientes por las mejores prácticas médicas cerebrovasculares; dan a gobernadora Premio Alcaldes México 2025

Gutiérrez Santillán indicó que en el sitio de localizaron indicios que hacen suponer que la familia fue asesinada en ese sitio: “Se procesó el lugar y se encontraron diversos indicios que hacen presumir que en ese lugar fue privada de la vida la familia; los resultados forenses todavía no los tenemos, pero hay indicios balísticos y de sangre que sí nos llevan a estar casi 100% seguros de que ahí fue donde se les victimó".

Señaló que por este motivo fueron retenidos dos hombres que se encontraban en el taller para trasladarlos a las instalaciones de la Fiscalía y tomar sus declaraciones, sin embargo el Ministerio Público no encontró indicios suficientes para solicitar órdenes de aprehensión en su contra y se les dejó en libertad.

Lee también Policías de Ixtepec, Oaxaca, bloquean acceso a la comunidad; exigen incremento salarial

Desaparecen tras declarar

Después de salir de las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco ubicadas en la Zona Industrial de Guadalajara, los dos hombres que fueron llevados a declarar por el asesinato de los cuatro integrantes de la familia se reunieron con otros dos que los esperaban afuera y a unas cuantas calles de distancia fueron abordados por sujetos armados que privaron de la libertad a tres de ellos.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, indicó que tres de ellos (uno de los cuales acababa de declarar en la Fiscalía) fueron denunciados como desaparecidos por sus familiares, mientras que se tiene detectado que el cuarto logró escapar y se le busca para tomar su declaración respecto a la privación de la libertad de los otros tres.

"Obviamente tenemos que hacer un rastreo y una investigación completa y se logra determinar, a través de diversos actos de investigación, que las personas perpetradoras estuvieron más de dos horas esperando la salida de las personas. No fue inmediata y puntual, sino que estuvieron esperándolas, dejan que avancen unos metros para después perpetrar la desaparición", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ao/ cr