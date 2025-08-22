Los cuerpos de cuatro integrantes de una familia fueron localizados la mañana de este viernes dentro de una camioneta pick up último modelo en la colonia San Andrés, en Guadalajara; tras los primeros peritajes el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó que se trata de dos adultos (un hombre y una mujer), de una niña de aproximadamente 10 años y un adolescente de 14.

Las autoridades localizaron los cuerpos de los adultos, de aproximadamente 35 años, en la parte trasera de la camioneta, mientras que los cadáveres de los menores estaban dentro de la cabina.

Los investigadores de la Fiscalía de Jalisco han logrado recabar videos de las cámaras de vigilancia en la zona y con ello se enteraron de que el vehículo fue abandonado por un hombre desde el martes pasado alrededor de las 21:30 horas en la calle Jorge Delorme y Campos, donde fue localizada esta mañana después de que vecinos del lugar reportaron el olor que emanaba de la camioneta por la descomposición de cuerpos.

El vicefiscal ejecutivo en Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, explicó que los cuerpos estaban cubiertos por bolsas negras y en el caso de los que estaban en la caja de la camioneta, además tenían una llanta encima, por lo que la gente que transita y vive por la zona solo pudo percatarse de ellos cuando comenzaron a desprender olores por la descomposición.

Las autoridades indicaron que la camioneta en la que se encontraron los cuerpos no tiene reporte de robo y el propietario ya está identificado, pero se trabaja para localizarlo o determinar si es una de las víctimas.

Aunque el vehículo presentó impactos de bala en la carrocería, aún no se determina si las víctimas murieron por disparos o cuál fue la causa de muerte; tampoco se tiene alguna línea de investigación clara.

