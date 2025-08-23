Más Información

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

Culiacán, Sin. En trabajos de vigilancia por diversos sectores urbanos y rurales de , elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil armado que amenazaba a su familia y localizaron abandonados dieciséis artesanales.

Los elementos del Grupo Especializado en Violencia Familiar y de Género de la Policía Estatal Preventiva y personal militar fueron notificados que en la colonia Campiña, miembros de una familia solicitaban ayuda por ser amenazados con un arma de fuego, por una persona del sexo masculino.

Al llegar al sitio de donde salió la llamada anónima de ayuda, los policías platicaron con una mujer, la cual explicó la situación y les permitió ingresar a su hogar, en donde ubicaron a un hombre, cuya identidad, no se dio a conocer, el cual poseía un arma de fuego, al ser detenido se le aseguró el arma y fue puesto a disposición de las autoridades.

Localizan artefactos explosivos

En un recorrido efectuado por elementos militares por el poblado de los Naranjos localizaron en un camino de terracería, dieciséis artefactos explosivos improvisados, los cuales los mantuvieron en resguardo.

Luego de notificar a la Fiscalía General de la República sobre el hallazgo de dichos artefactos, se solicitó la presencia de elementos de la Célula de Expertos militares en el manejo de explosivos para su desactivación.

