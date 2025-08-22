Culiacán, Sin. a 22 de Agosto.- En el fraccionamiento San Luis, en la ciudad de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos hombres armados que intentaron huir al notar su presencia, estas personas portaba un AR-15, un fusil AK-47, una pistola, un aditamento lanza granadas y trece cargadores, entre otros objetos.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertaron a las autoridades, sobre la presencia de hombres armados que salían de una casa, el reporte fue notificado a personal de la Guardia Nacional que patrullaba esa zona, por lo que al acudir, se percataron que dos personas armadas intentaban huir al verlos llegar.

Los detenidos portaban una carabina AR-15, un fusil AK-47, una pistola, un aditamento lanza granadas y trece cargadores, entre otros objetos. Foto: Especial.

En una breve persecución por el fraccionamiento San Luis, lograron detener a los dos civiles, los que les aseguraron armas, cargadores, un cobre con municiones, calibre 7.62X 39 mm, un vehículo Hyundai Tucson, con reporte de robo, también les recogieron una motocicleta, sin placas de circulación.

dmrr/cr