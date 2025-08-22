Más Información

Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; dan prisión preventiva a otro de los detenidos

Cambiará formato de trabajo entre gobierno y empresarios para revisión del T-MEC: Ebrard; espera finalizar plazo de 90 días

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

Enfrentamiento entre policías y hombres armados deja 12 muertos en Doctor Coss, Nuevo León; no reportan oficiales lesionados

Cae "El Snoopy", uno de los presuntos autores de masacre en bar "Los Cantaritos" de Querétaro; era objetivo prioritario

San Miguel de Allende, Gto.- Tras el en la fiesta patronal de la Virgen de San Juan, en la colonia Infonavit Malanquín, que dejó y 18 lesionados, cerca de 300 personas protestaron en las calles de San Miguel de Allende por la violencia y exigieron a las autoridades seguridad y paz.

“¡Es la vida lo que estamos defendiendo aquí!”, “¡Ni balas ni terror, exigimos protección!”, “¡No más sangre!”, “¡San Miguel se levanta, la Paz nos hace falta!”, gritaron en la marcha que culminó con un mitin en el .

Reclamaron por la violencia y pérdida de la tranquilidad en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. “Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más”, demandaron.

Participaron familias completas, jóvenes y personas extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, vestidas de negro para simbolizar que “esta ciudad se encuentra de luto por la masacre del 17 de agosto de 2025 en la festividad religiosa de Infonavit Malanquín.

Expresaron que la celebración comunitaria de ser un evento de convivencia y alegría se convirtió en escenario de terror. “Todos somos Malanquín”, “No más jóvenes asesinados”, repitieron.

Exigieron a las autoridades no más pretextos, ni más discursos y que cumplan con su responsabilidad de garantizar la paz y seguridad y si no pueden que renuncien.

En la movilización exhibieron cartulinas con mensajes dirigidos a las autoridades: “¡Revocación de mandato estado de Guanajuato!”, “¡Pureco renuncia!” “¡Basta de violencia, exigimos seguridad y paz!”.

En el Centro Histórico dieron lectura a una Carta Ciudadana por la Seguridad y la Paz dirigida a Gobierno del Estado, a la Fiscalía General y a las autoridades municipales que encabeza el alcalde Mauricio Trejo Pureco, que firmaron los asistentes.

