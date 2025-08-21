León, Gto.- Dos conocidos abogados fueron asesinados a balazos cerca de los campos de futbol de la colonia Hidalgo del Valle, en León, Guanajuato.

Los litigantes Carlos Rojas Domínguez y Oscar Guillermo Pérez Murillo, éste también maestro universitario, fueron víctimas de hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.

Alrededor de las 8:00 de la noche de este martes 20 de agosto de 2025, los agresores se acercaron a los licenciados, en la calle León Guzmán y les dispararon en al menos diez ocasiones.

Lee también Hallan restos de 2 personas sin identificar en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; sucede tras denuncias de reventa de tumbas

El Colegio de Abogados Laboristas de León, Guanajuato, A.C., lamentó la pérdida de su compañero y amigo Oscar Guillermo Pérez Murillo, “jurista, hombre honesto, socio y fundador” del organismo.

En un comunicado el Colegio de Abogados de León, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato de dos colegas. “Estos hechos no solo representan una tragedia irreparable para sus familias y compañeros, sino que también un agravio directo contra el Estado de Derecho y contra toda la sociedad".

Exigió que este crimen se investigue con toda la fuerza de la ley, que los responsables sean llevados ante la justicia y que este delito no quede impune.

Lee también Encarcelan a cuatro mujeres tzotziles por negarse a donar terrenos en Chiapas; manantial cruza por sus propiedades

Hizo un llamado a las instituciones de seguridad y procuración de justicia para que se garantice el libre y seguro desarrollo de la abogacía, indispensable para la vida democrática de nuestro país.

La Fiscalía General del Estado informó que inició las investigaciones por el hecho acontecido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov