León, Gto.- Dos conocidos abogados fueron asesinados a balazos cerca de los campos de futbol de la colonia Hidalgo del Valle, en León, Guanajuato.
Los litigantes Carlos Rojas Domínguez y Oscar Guillermo Pérez Murillo, éste también maestro universitario, fueron víctimas de hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.
Alrededor de las 8:00 de la noche de este martes 20 de agosto de 2025, los agresores se acercaron a los licenciados, en la calle León Guzmán y les dispararon en al menos diez ocasiones.
El Colegio de Abogados Laboristas de León, Guanajuato, A.C., lamentó la pérdida de su compañero y amigo Oscar Guillermo Pérez Murillo, “jurista, hombre honesto, socio y fundador” del organismo.
En un comunicado el Colegio de Abogados de León, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato de dos colegas. “Estos hechos no solo representan una tragedia irreparable para sus familias y compañeros, sino que también un agravio directo contra el Estado de Derecho y contra toda la sociedad".
Exigió que este crimen se investigue con toda la fuerza de la ley, que los responsables sean llevados ante la justicia y que este delito no quede impune.
Hizo un llamado a las instituciones de seguridad y procuración de justicia para que se garantice el libre y seguro desarrollo de la abogacía, indispensable para la vida democrática de nuestro país.
La Fiscalía General del Estado informó que inició las investigaciones por el hecho acontecido.
