Cuatro mujeres tzotziles fueron encarceladas en la comunidad El Pozo, de San Juan Chamula, por negarse a donar unos terrenos donde se ubica un manantial, que por años ha sido utilizado para surtir de agua a la comunidad de uno poco más de dos mil 500 habitantes.

Autoridades comunitarias procedieron a detener a las mujeres, una de ellas, que amamanta a un recién nacido, para luego llevarlas a la prisión comunitaria, donde permanecen este jueves por la tarde.

La identidad de las mujeres no se conoce, pero esta tarde, algunos de sus hijos se han acercado a la prisión, para estar junto a ellas.

Lee también Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag

El ayuntamiento de San Juan Chamula, en poder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha emitido ninguna comunicación.

Hace 20 días, dos mujeres diabéticas fueron encarceladas durante varios días en la comunidad Hidalgo, del municipio de Las Margaritas, por una deuda que habían contraído, pero que ya habían cubierto en su totalidad.

Hijos visitan a sus mamás detenidas en comunidad de Chiapas (21/08/2025). Foto: Especial

Lee también Hombres armados atacan y matan a balazos a policía municipal de Culiacán; suman 32 elementos asesinados

La comunidad El Pozo se ubica a 23 kilómetros de la cabecera municipal de San Juan Chamula.

Hasta el lugar, no han llegado elementos de la Policía Estatal, ni de la Fiscalía de Justicia Indígena, para tratar de liberar a las mujeres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr