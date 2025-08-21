Más Información

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Cuatro fueron encarceladas en la comunidad El Pozo, de San Juan Chamula, por negarse a donde se ubica un manantial, que por años ha sido utilizado para surtir de agua a la comunidad de uno poco más de dos mil 500 habitantes.

Autoridades comunitarias procedieron a detener a las mujeres, una de ellas, que amamanta a un recién nacido, para luego comunitaria, donde permanecen este jueves por la tarde.

La identidad de las mujeres no se conoce, pero esta tarde, algunos de sus hijos se han acercado a la prisión, para estar junto a ellas.

Lee también

El ayuntamiento de San Juan Chamula, en poder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha emitido ninguna comunicación.

Hace 20 días, dos mujeres diabéticas fueron encarceladas durante varios días en la comunidad Hidalgo, del municipio de Las Margaritas, por una deuda que habían contraído, pero que ya habían cubierto en su totalidad.

Hijos visitan a sus mamás detenidas en comunidad de Chiapas (21/08/2025). Foto: Especial
Hijos visitan a sus mamás detenidas en comunidad de Chiapas (21/08/2025). Foto: Especial

Lee también

La comunidad El Pozo se ubica a 23 kilómetros de la cabecera municipal de San Juan Chamula.

Hasta el lugar, no han llegado elementos de la Policía Estatal, ni de la Fiscalía de Justicia Indígena, para tratar de liberar a las mujeres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses