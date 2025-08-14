Más Información

Toluca, Méx.— El Poder Ejecutivo presentó ante la Diputación Permanente un paquete de 29 iniciativas que buscan, todas, la desincorporación de inmuebles en favor del esquema de salud IMSS-Bienestar.

Los predios son patrimonio del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y se ubican en Atizapán de Zaragoza (2), Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán (2), Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Isidro Fabela, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Lerma, Naucalpan, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Tecámac (2), Teoloyucan, Tenango del Valle (2), Texcoco, Tlalnepantla (3), Tultitlán y Valle de Bravo.

Ellos se sumarían a los 23 inmuebles previamente autorizados para donación gratuita al IMSS y al IMSS-Bienestar, con lo que son más de 50 hospitales, predios y unidades de salud que pasarán a ser parte del organismo público descentralizado.

