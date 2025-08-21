Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag

Ciudad de México.- La empresa alemana Adidas ofreció este jueves una disculpa pública por la apropiación cultural indebida del huarache tradicional de la comunidad Yalálag del estado de Oaxaca, sur de México, que fue "inspiración" del modelo 'Oaxaca Slip On' lanzado a inicios de mes por la marca de ropa deportiva.

En un evento público en la comunidad originaria, la directora legal y de cumplimiento de Adidas México, Karen González, señaló que "el modelo 'Oaxaca Slip On' fue concebido tomando inspiración de un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalálag".

"Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar. Por lo cual, les ofrecemos una disculpa pública. Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro", afirmó González, al leer una carta de la empresa.

Asimismo, reafirmó el "compromiso" de Adidas de "trabajar de manera colaborativa con la comunidad Yalálag", mediante un "diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural".

Lee también Ahora Michoacán se adjudica originalidad de huaraches de Adidas; lo comparan con calzado Pachuco de Sahuayo

De igual manera, ofreció el reconocimiento y respeto de la empresa "hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México" y del "profundo significado, simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal”.

El evento concluyó con la firma de un documento entre las autoridades de Yalálag y la empresa.

No obstante, aún no se ha determinado si el modelo de calzado dejará de producirse o podría llegarse a un acuerdo.

La empresa publicó el 8 de agosto una carta al Gobierno de Oaxaca para establecer un diálogo para reparar el daño contra el municipio de Villa Hidalgo Yalálag, en la Sierra Norte de Oaxaca.

Lee también Marcas plagian y se apropian de elementos culturales

En respuesta, el secretario de Cultura de Oaxaca, Flavio Sosa, dijo a medios que solicitarían a la compañía reconocer que el diseño le pertenece “históricamente” a Villa Hidalgo Yalálag, reparar el daño y asumir el compromiso de no repetición, además de retirar el producto del mercado.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en su conferencia diaria que los huaraches son “una propiedad intelectual colectiva”, por lo que “tiene que haber un resarcimiento” y “cumplirse con la ley de patrimonio”.

Además, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) exigió a la multinacional la suspensión inmediata de la comercialización del modelo, reparación de agravios con la comunidad de Yalálag y reconocimiento público del origen cultural de los diseños.

Las sandalias, presentadas el 4 de agosto, son un diseño en colaboración con el estadounidense Willy Chavarría.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL