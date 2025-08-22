Telchac Puerto, Yucatán.- Todos los agentes de la Policía de este municipio renunciaron como protesta contra el alcalde Alfonso Núñez Erguera, quien ordenó liberar a un joven infractor e “influyente” con el cual tiene vínculos políticos.

Los hechos ocurrieron tras la detención de Jair A. Chalé U., de 21 años, quien fue sorprendido conduciendo una motocicleta a exceso de velocidad y poniendo en peligro a habitantes y turistas.

Y fue durante el arresto, que el joven insultó y amenazó a los agentes, alardeando de la relación política de su madre con el presidente municipal.

Todos los agentes de la Policía de este municipio renunciaron como protesta contra el alcalde Alfonso Núñez Erguera. Foto: Especial

Lee también: Hallan cuerpos de una familia dentro de camioneta en Guadalajara; dos de las víctimas son menores de edad

Pese a las advertencias de los policías de que renunciarían si se imponía el influyentismo, Núñez Erguera cedió a las presiones y, tras conversar con la madre del detenido, ordenó su liberación inmediata.

“Mi mamá jaló en campaña con el Presidente y es más fácil que se vayan ustedes a que yo pase una hora en la cárcel”, dijo entre burlas el joven cuando salía de la cárcel municipal.

La decisión desató la indignación de 10 elementos, quienes presentaron su renuncia dejando a la corporación únicamente con el director, Cristóbal Pérez, y el comandante Geovanni Gamboa.

Testigos, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, lamentaron la falta de respaldo a los agentes y aplaudieron su firmeza al detener al motociclista irresponsable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr