Culiacán, Sin. En el callejón Ignacio Zaragoza, en el segundo cuadro de la capital del estado, fue descubierto el cuerpo de un hombre decapitado, el cual fue colocado en bolsas de plástico color negro y cerca del sitio, la cabeza fue encontrada en una caja, en el mismo sitio, por lo que se busca identificar a la víctima.

Suman nueve víctimas

Con este hallazgo, suman nueve casos en el transcurso de los últimos tres meses en los que las víctimas de la violencia que se vive han sido decapitadas; cuatro de ellos aparecieron colgados, sin cabeza, en un puente vial, sobre la carretera México-Nogales a la salida norte de la ciudad de Culiacán.

Hallan a un hombre decapitado

Sobre el nuevo hecho que tuvo lugar, muy cerca de una plaza comercial, en el callejón Ignacio Zaragoza, casi esquina con Rafael Buelna, en el segundo cuadro de la capital del estado, las autoridades de seguridad fueron alertados por una llamada anónima, en el sentido que un bulto envuelto en bolsas negras había sido abandonado en ese lugar.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino decapitado se ubica a sólo dos calles del parque, donde se encuentra el Zoológico, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron el cuerpo y lo enviaron al Servicio Médico Forense.

Antecedentes

A inicios del mes de junio pasado, sobre la banqueta del boulevard Leyva Solano, en la colonia Mazatlán, fue colocada una cabeza humana, a la que le colocaron una cartulina con un mensaje de intimidación y justificación del acto

Por la tarde del domingo, en el cruce de las calles de Sauces y Mangos, del fraccionamiento la Campiña fue localizado envuelto en plásticos negros, el cuerpo de una persona sin cabeza, lo que hace presumir que se trata de la víctima cuya cabeza había sido encontrada temprano.

Tres días después de este hallazgo, una segunda cabeza humana fue localizada sobre la banqueta de la avenida Paseo Niños Herodes, frente al Zoológico de Culiacán, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar la circulación en esta vía, lo que provocó un caos vehicular, en espera de la presencia de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

El dio jueves 5 de junio, en la colonia ampliación El Mirador, de la capital del estado, envuelto en bolsas de plástico fue localizado el cuerpo de un hombre decapitado, en proceso de descomposición, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado lo recogieron y lo enviaron al Servicio Médico Forense.

La mañana del día 30 de junio, en la salida norte de Culiacán, fueron encontrados un total de veinte cuerpos, cuatro de ellos decapitados y colgados en un puente que cruza sobre la carretera México-Nogales y dentro de una camioneta, se encontró el resto de las víctimas, uno de ellos, le cercenaron la cabeza.

