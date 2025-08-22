Culiacán.— En distintos municipios del estado se registró el asesinato de seis hombres en un lapso de 24 horas, una de las víctimas fue el agente de la Policía Municipal de Culiacán, Armando Roberto “N”, de 40 años, quien fue ejecutado a balazos en el área de Ciudad Universitaria.

Con 17 años de servicio, el policía, quien se encontraba en su día de descanso, conducía un vehículo de modelo antiguo en compañía de su esposa, sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez cuando casi enfrente de la escuela preparatoria Emiliano Zapata fue atacado a balazos.

En el lugar de los hechos, el policía municipal de 40 años falleció a causa de las heridas que presentó en varias partes de su cuerpo, en tanto que su esposa resultó ilesa en el atentado.

Cerca de las cribas, en la sindicatura de Aguaruto, fue encontrado el cuerpo de un hombre que estaba esposado y presentaba huellas de tortura, así como impactos de bala.

Sobre la avenida Las Torres, en la colonia los Huizaches, fue asesinado a balazos Jesús “N”, de 33 años; en tanto que en la calle Malitzin, de la colonia San Isidro, fue víctima de un atentado a balazos un hombre, quien falleció poco después de ser llevado a un hospital de la capital del estado.

En un canal de riego de la sindicatura de Quilá fue encontrado muerto Miguel Ángel “N”, de 46 años; su cuerpo fue hallado entre varias ramas, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagatorias del hecho.

Mientras, en el ejido Cinco de Mayo, municipio de Navolato, fue localizado un hombre muerto que yacía junto a un árbol y presentaba múltiples impactos de bala. La víctima vestía un pantalón gris, playera de color y estaba descalza.

En el municipio Del Rosario, un joven identificado como Alexis “N”, de 23 años, quien conducía una motocicleta, disparó contra militares que le marcaron el alto, por lo que tras una larga persecución en la que intercambiaron disparos el sujeto murió.

Decomisan 8 mil litros de sustancias

Por otra parte, fuerzas federales, en diversos operativos efectuados en los municipios de Culiacán, Cosalá y Navolato, detuvieron a un civil armado, aseguraron armas automáticas, cartuchos, un vehículo y 8 mil 970 litros de diversas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas.

El personal militar, en recorridos de vigilancia por los poblados Los Sabinitos, San Cayetano, Rancho Vinoramas, en Culiacán, y en los poblados de San Miguel de la Mesa, en Cosalá, encontraron cinco áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio.

Con los hallazgos se aseguraron mil 530 litros de alcohol etílico, mil 400 litros de cloro, 2 mil 500 litros de residuos químicos, 350 litros de precursor químico, 250 litros de ácido sulfúrico, 120 litros de glicerina, 550 litros de hipoclorito de sodio y 100 litros de tolueno.

También se encontraron 175 kilos de sosa cáustica, dos reactores, cuatro condensadores, 59 bidones, 35 tambos, un contenedor, 11 tinas y una manguera.

Asimismo, en un recorrido por la colonia Miguel Hidalgo, el Ejército detuvo sobre la avenida Revolución, entre las calles Amado Nervo y Mariano Escobedo, a un civil que portaba un arma de fuego, dos cargadores y un celular.