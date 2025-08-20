Culiacán.- Los cuerpos de auxilio desalojaron a 50 personas, entre personal y pacientes de la clínica del ISSSTE ubicada en la colonia Fovissste Chapultepec, en Culiacán, debido a que un corto circuito en el centro de carga provocó un conato de incendio que se logró controlar, sin que se presentaran personas lesionadas o intoxicadas por el humo que se genera.

Jesús Bill Mendoza, titular de Protección Civil de Culiacán, explicó que la rápida respuesta que se tuvo, con respaldo del cuerpo de bomberos, se logró controlar el fuego, por lo que no se puso en riesgo al personal de dicha clínica, ni a los pacientes que se encontraban en la clínica médica.

Hizo ver que, por protocolo, se procedió a desalojar en forma ordenada a todas las personas que se encontraban en esos momentos en el edificio y fueron colocados en un espacio sin riesgo para ellos, mientras el cuerpo de bomberos y de protección civil controlaban el fuego, el cual no se extendió a otros espacios.

Durante los trabajos desarrollados, se logró identificar que el fuego se inició en el centro de carga, derivado de un corto circuito, por lo que se recomendó al personal de mantenimiento de la clínica del ISSSTE, una revisión a fondo del sistema eléctrico.

afcl/LL