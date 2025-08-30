Mexicali, 30 agosto.- Hugo Alfredo “N” y Hernán “N” fueron enviados a prisión mientras continúa la investigación por la agresión del periodista mexicalense Jorge Heras, por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y pandillerismo con agravante. Aunque solo dos han sido presentados frente al juez, hay tres detenidos: uno de ellos con antecedentes por homicidio en grado de tentativa y otro por portación de arma de fuego.

La audiencia para donde ambos fueron acusados formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) duró alrededor de nueve horas, en las que la defensa del periodista aportó evidencia para argumentar su participación en el atentado. tras escuchar y analizar la información la jueza consideró que no solo había evidencia suficiente para imputarlos, sino también para ordenar la medida cautelar de prisión preventiva.

Los abogados sostuvieron que Hugo Alfredo, policía municipal y asignado como escolta de un empresario de la industria de la construcción, condujo el vehículo utilizado por los dos agresores, mientras que Hernan fue uno de los dos hombres que participaron directamente en el atentado.

Lee también: Cuba no recupera la llegada de turismo tras COVID-19: cónsul general de ese país en Yucatán; bloqueo económico y sanciones asfixian a la isla

La Jueza consideró que este caso se trata de una agresión contra la libertad de expresión y un acto de censura ya que se comprobó que la víctima es periodista, pero además la agresión ocurrió en contexto de su actividad laboral, pues ocurrió en la entrada de su centro de trabajo donde transmite un noticiero de lunes a viernes cada mañana.

Los motivos para mantenerlos en prisión fue porque el oficial no acreditó mantener arraigo al no contar con un domicilio nuevo pues su casa en Residencial Madrid, al sur de Mexicali, está asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) al encontrar armas de fuego, cartuchos y granadas.

La Jueza consideró que este caso se trata de una agresión contra la libertad de expresión y un acto de censura. Fotos: Especial

En el caso de Hernán, uno de los hombres que aparece en el video de las cámaras de vigilancia que documentaron la agresión, la jueza lo consideró un riesgo ya que hace tres meses recuperó su libertad por portación de arma de fuego. En su sentencia de dos años se le concedió un beneficio en un Juicio Abreviado: realizar trabajo en favor de la comunidad para permanecer en libertad.

Lee también: Asesinan a dos policías municipales de Mixquia, Hidalgo; perseguían a sujetos armados a bordo de un automóvil

La fiscal General del Estado (FGE), Maria Elena Andrade, reveló que Manuel, el tercer detenido que aún no es vinculado a proceso, tiene antecedentes penales por el delito de homicidio en grado de tentativa por el cual pasó poco más de 10 años en la cárcel hasta que este 2025 fue liberado.

De acuerdo con la funcionaria la hipótesis principal es que Hugo Alfredo, policía municipal de Mexicali, coordinó el atentado contra el periodista ocurrido el 26 de agosto y contrató a Hernan y Manuel por 4 mil 500 pesos a cada uno, para realizar la agresión.

Este hecho ocurrió a días de que los periodistas Jorge Heras y Eduardo Villa Lugo revelaran que el coordinador General Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de Baja California, teniente coronel Jorge Enrique Medina, ordenó a sus subalternos reportar las cuentas digitales “Ciudad Capital” donde ambos conducen un noticiero, así como las de “Jorge Heras Periodista” y “Lindero Norte”.

Lee también: Fiscalía de Morelos instala mural móvil para colocar fichas de personas no localizadas; integrantes de colectivo ingresan de manera pacífica

Tras los hechos la Casa Productora “Casacreala” decidió cerrar sus puertas por lo que el espacio informativo encabezado por Heras y Villlugo, así como el “Creala Noticias” y otros perdieron un lugar de trabajo.

“Este hecho no solo representa un atentado contra un compañero sino un golpe directo a la libertad de expresión (...) Hoy, una empresa de comunicación se ve obligada a frenar actividades por la violencia y la censura que imperan (...) Creala Noticia no termina”.

La investigación de la agresión contra el periodista Jorge Heras quedó registrada en el Número Único de Caso 02-2025-23640. El próximo miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación de ambos imputados.

“Mi postura es encontrar quién lo contrató (al policía municipal) para organizar el atentado que puso en peligro mi integridad física”, dijo el periodista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr