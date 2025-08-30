Mérida, Yucatán.-El cónsul general de Cuba en Yucatán, Raisel Calvo Margolles, reconoció que la isla aún enfrenta los efectos que dejó la pandemia por Covid-19 en el sector turístico, uno de los pilares de su economía.

A esta situación se añade el bloqueo económico y las sanciones de Estados Unidos, que continúan afectando directamente la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos.

"El bloqueo, la asfixia económica a nuestro país. Persecución a transacciones económicas, a los turistas que llegan a nuestro país.

Recientemente, hemos visto medidas de prohibición de viaje a Cuba. Luego de la pandemia, hubo un bajón de turismo internacional de todas partes del mundo y estamos en proceso de recuperación paulatina”, explicó el diplomático.

Lee también: Hombres armados rematan a paciente internado en clínica privada de Culiacán; fuerzas locales y federales realizan operativo

Pese a este panorama adverso, Calvo Margolles aseguró que el gobierno cubano desarrolla estrategias enfocadas en la atracción de visitantes y en el fortalecimiento económico.

Estas acciones, dijo, ya comienzan a mostrar señales alentadoras que permiten proyectar una recuperación gradual del turismo.

El representante consular subrayó que México se mantiene dentro de los diez principales países emisores de turistas hacia Cuba, junto con España y Canadá, lo que constituye un respaldo relevante para la reactivación del sector.

Añadió que la isla seguirá impulsando políticas de promoción con el objetivo de avanzar en su desarrollo económico a pesar de las restricciones externas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr