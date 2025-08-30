Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Culiacán, Sin. A 30 Agosto.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alerto a la población sobre un dentro de una , la cual se localiza sobre la calle Mariano Escobedo, casi esquina con la avenida Venustiano Carranza en el centro de la capital del estado, por lo que se desplegó un operativo conjunto con fuerzas federales.

Lee también:

Según la notificación el Ejército y las policías estatal y municipal atienden la situación sin dar mayores detalles de lo que sucedió, hecho que tiene lugar a solo 14 horas, de que con fusiles automáticos dispararon contra personas que se encontraban en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, donde murieron tres personas y 4 resultaron heridas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses