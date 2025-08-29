Más Información
Culiacán, Sin. a 29 de Agosto.- Dos personas del sexo masculino muertos y cuatro heridos, dejó un ataque con fusiles automáticos en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Tierra Blanca, por lo que el Ejército y la Policía Estatal revisa todos los vehículos que circulan en la zona.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recomendó a los conductores evitar circular por la zona.
Los datos preliminares sobre este hecho, es que personas armadas llegaron al exterior del Hospital Civil y dispararon contra las personas que se encontraban en ese lugar.
Los primeros datos dados a conocer, en que en este sitio fallecieron dos personas del sexo masculino y cuatro más fueron trasladando heridos a otros hospitales de la ciudad.
