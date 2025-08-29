Culiacán, Sin. a 29 de Agosto.- Dos personas del sexo masculino muertos y cuatro heridos, dejó un ataque con fusiles automáticos en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Tierra Blanca, por lo que el Ejército y la Policía Estatal revisa todos los vehículos que circulan en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recomendó a los conductores evitar circular por la zona.

Lee también: Colectivos exigen justicia por madre buscadora Karina Juárez; reprochan al gobierno zacatecano haber informado del asesinato sin que cuerpo esté identificado

Los datos preliminares sobre este hecho, es que personas armadas llegaron al exterior del Hospital Civil y dispararon contra las personas que se encontraban en ese lugar.

Los primeros datos dados a conocer, en que en este sitio fallecieron dos personas del sexo masculino y cuatro más fueron trasladando heridos a otros hospitales de la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr