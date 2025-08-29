Culiacán, Sin. A 29 Agosto.- En una nueva jornada de violencia escenificada en diversos puntos de los municipios de Culiacán y Navolato, cinco personas del sexo masculino fueron privados de la vida con impactos de bala y seis más, ingresaron a hospitales con lesiones de disparos, entre ellos, Luis Eduardo, quien se refugio en oficinas del gobierno del estado.

Las autoridades judiciales fueron notificadas que en el interior de una vagoneta abandonada en el campo pesquero de las Aguamitas, en el municipio de Navolato, se encontraban los cuerpos de dos hombres, con impactos de bala, por lo que iniciaron los primeros trabajos forenses, para certificar que se trata de personas reportadas como desaparecidas.

En un camino que conduce del poblado el Tecolote, a la sindicatura de Tepuche, en el extremo norte de Culiacán, fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes, con impactos de bala y huellas de golpes, junto a ellos, se ubicó una motocicleta abandonada.

Luis Eduardo, escapó de un intento de "levantón" por lo que fue herido de bala; se refugio en oficinas del gobierno del estado. Foto: Especial.

Poco antes de este hallazgo, a un lado del kiosco, de la plazuela central, de este misma sindicatura fue encontrada dentro de una bolsa de plástico negro la cabeza de una persona, cuyas características no se dieron a conocer.

Dentro de una vivienda, ubicada por la calle Mina Real, de la colonia 8 de Febrero, de la capital del estado, el joven Joe Louis “N” de 18 años de edad, fue asesinado de varios disparos, por personas que llegaron a la puerta de acceso y lo sorprendieron en el patio.

En un estacionamiento que conecta a la Unidad de Servicios Estales del Estado, hombres armados intentaron privar de su libertad a Luis Eduardo “N”, de 38 años de edad, quien echo a correr, por lo que fue herido de bala, pero logró ocultarse en el área de sanitarios, poco después, se dio a conocer la detención de dos hombres armados con equipo táctico.

Jornada de violencia deja 5 asesinados y 6 heridos en Culiacán y Navolato. Foto: Especial.

Sobre la calle José Rosas Moreno, de la colonia Bachigualato, en Culiacán, padre e hijo, de nombres Jesús Alfonso “N” y Jesús Elías ”N” de 17 años, de profesión herreros, fueron atacados a balazos por desconocidos, cuando realizaban un trabajo, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital heridos de bala.

Un reporte de un hospital de la capital del estado, notificó a la Fiscalía General del Estado, el ingreso de Fausto “N”, Héctor “N” y Jesús Manuel “N”, este último de 19 años de edad, los cuales presentaron heridas de disparos de armas de fuego en sus cuerpos, sin que se diera a conocer, el sitio donde sucedieron los hechos.

