Culiacán, Sin. A 10 Agosto.- Una persona identificada, en forma preliminar como Luis Eduardo “N” fue atacada a balazos en el área de estacionamiento de la Unidad de Servicios Estatales, en la parte nor-poniente de Culiacán, por lo que este herido, logró ingresar al área de sanitarios de una de las áreas de trámite del gobierno del estado.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima del atentado, herido, alcanzó a correr y buscar refugio en una de las áreas de sanitarios, de la planta baja, donde se ubican varias dependencias del estado, por lo que la zona fue acordonada.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer la detención de dos personas del sexo masculino, con armas y equipo táctico, como posibles responsables de intentar privar de la libertad y lesionar con disparos, al hombre que buscó protección en oficinas del gobierno del estado, en la Unidad Estatal de Servicios.

A través de un breve comunicado se informó que este medio día, en las cercanías de las oficinas gubernamentales, se registró un intento de “levantón”, en el cual la victima resultó herido de bala, por lo que este buscó refugio en las oficinas de la Unidad Estatal de Servicios.

En ese lugar, se le brindó auxilio médico y protección, por lo que esta persona se encuentra fuera de peligro, en tanto los tres niveles de gobierno, desplegaron un intenso operativo, en búsqueda de los presuntos agresores, por lo que se detuvo a dos personas en un automóvil, los cuales portaban armas de fuego y chalecos tácticos.

Los datos que se conocen, es que la tarde de este viernes, en el área de estacionamiento, una persona del sexo masculino, identificado como Luis Eduardo”, de 38 años de edad que fue atacado a balazos, logró ingresar y buscar refugio en el área de sanitarios de las oficinas gubernamentales que se ubican en la Unidad de Servicios Estatales.

Ninguna autoridad a dado a conocer, si la víctima, es empleado de gobierno o es un ciudadano que acudía a realizar trámites en dichas oficinas gubernamentales, ubicadas en la parte nor-poniente de la capital del estado.

