Culiacán, Sin. Un elemento de Protección Civil del municipio de , identificado como Ramón “N”, fue por hombres armados que lo interceptaron cuando conducía un vehículo oficial, sobre la carretera que conduce al campo pesquero del Castillo.

Privan de la libertad a funcionario

Los hechos tuvieron lugar, cerca de un edificio escolar del Conalep, por lo que testigos de los hechos, notificaron a la Policía Municipal la cual llegó al sitio y localizó una camioneta abandonada con el logotipo de Protección Civil, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda.

La privación de la libertad del elemento de esta dependencia municipal fue notificada a la Fiscalía General del Estado, la cual abrió una carpeta de investigación e inicio las averiguaciones para tratar de identificar a los presuntos plagiarios del funcionario.

