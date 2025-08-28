Culiacán.- Los elementos de Protección Civil del municipio de Culiacán y del estado lograron rescatar a dos mujeres que eran arrastradas en su automóvil por un arroyo que se forma en la colonia Popular, muy cerca de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pese a los avisos que emitieron ambas dependencias sobre fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas, a fin de evitar por calles y avenidas que se inundan, las mujeres, cuya identidad se mantuvieron en resguardo, al circular por el cruce de la avenida Nicolas Bravo y Ciudades Hermanas, en la colonia popular, fueron arrastradas por una fuerte corriente que se formó.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil de Culiacán, señaló que las dos mujeres que eran arrastradas por una fuerte corriente de agua que bajó de las partes altas y formó un arroyo, lograron ser rescatadas sanas y salvas.

Dio a conocer que las intensas lluvias que se han presentado han provocado que algunas calles y avenidas de Culiacán se conviertan en arroyos naturales, por lo que en forma continua se hace llamado a la población evitar cruzar por zonas de riesgo.

El funcionario municipal dio a conocer que las personas que requieran de algún tipo de auxilio deben solicitarlo a las líneas de emergencia, para que la ayuda llegue en el menor tiempo posible, ya que las precipitaciones pluviales van a continuar.

Comentó que en días pasados se han presentado incidentes con árboles caídos sobre las bardas de viviendas o de automóviles, sin que en estos casos se hayan presentado personas lesionadas, por lo que se debe evitar andar en las calles, bajo las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

afcl/LL