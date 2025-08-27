Pachuca.- Tras un despliegue policiaco, derivado de un enfrentamiento a balazos entre civiles y policías, fueron detenidos tres sujetos, además de que se aseguró un vehículos, motocicletas, armas y droga, pertenecientes a presuntos huachicoleros.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hechos se registraron luego de que pobladores de la localidad de Tlalminulpa, en el municipio de Atitalaquia reportaron la presencia de hombres armados que realizaron detonaciones antes de huir en un automóvil con dirección a Tlaxcoapan.

Los sujetos presuntamente realizaban actividades relacionadas con la extracción ilegal de hidrocarburos.

Vehículos asegurados tras riña en Tlaxcoapan, Hidalgo (27/08/2025). Foto: Especial

Tras estos hechos se inició una persecución que concluyó en la avenida Francisco I. Madero, a la altura del panteón municipal de Tlaxcoapan, donde los agentes de seguridad intervinieron el vehículo. En ese momento, una veintena de hombres llegaron en respaldo de los presuntos delincuentes.

Ante ello, se desató una gresca con los oficiales, lo que derivó en disparos de arma de fuego. Durante el operativo fueron detenidos tres hombres, identificados con las iniciales R. L. L., J. E. C. e I. M. A., a quienes se les aseguraron tres automóviles, tres motocicletas, dos armas cortas y diversas dosis de droga.

Las autoridades aclararon que no se reportaron personas fallecidas.

