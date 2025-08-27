Más Información

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Pachuca.- Civiles y elementos de la Seguridad Pública Municipal de Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo, protagonizaron un que inició a golpes y posteriormente derivó en disparos de , lo que dejó al menos tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este día, en esa demarcación, donde presuntamente los oficiales de seguridad intervinieron un vehículo deportivo, lo que originó una riña y, posteriormente, una .

Elementos policiacos se enfrentan con civiles (27/08/2025). Foto: Especial
Elementos policiacos se enfrentan con civiles (27/08/2025). Foto: Especial

Lee también

Hasta el momento se ha indicado que el saldo es de al menos tres heridos, entre ellos el director de la policía municipal. Actualmente se mantiene un fuerte operativo en la zona.

De manera oficial no se ha dado conocer el saldo ni los detalles de estos hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses