Pachuca.- Civiles y elementos de la Seguridad Pública Municipal de Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo, protagonizaron un enfrentamiento que inició a golpes y posteriormente derivó en disparos de arma de fuego, lo que dejó al menos tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este día, en esa demarcación, donde presuntamente los oficiales de seguridad intervinieron un vehículo deportivo, lo que originó una riña y, posteriormente, una balacera.

Elementos policiacos se enfrentan con civiles (27/08/2025). Foto: Especial

Hasta el momento se ha indicado que el saldo es de al menos tres heridos, entre ellos el director de la policía municipal. Actualmente se mantiene un fuerte operativo en la zona.

De manera oficial no se ha dado conocer el saldo ni los detalles de estos hechos.

aov/cr