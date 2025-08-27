Más Información
Uruapan, Michoacan.- René Belmontes Aguilar, "El Rino" y/o "El Chamuco", jefe de plaza del CJNG en la región Uruapan, fue detenido por personal policial.
Lee también: Integrantes del CJNG emboscan a elementos de la Guardia Civil y del Ejército en Michoacán; detienen a 7 criminales
Autoridades de los tres niveles de gobierno, implementaron un operativo ante cualquier reacción de esta organización criminal, ante la captura de su mando delictivo.
En breve más información...
