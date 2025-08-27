Uruapan, Michoacan.- René Belmontes Aguilar, "El Rino" y/o "El Chamuco", jefe de plaza del CJNG en la región Uruapan, fue detenido por personal policial.

Autoridades de los tres niveles de gobierno, implementaron un operativo ante cualquier reacción de esta organización criminal, ante la captura de su mando delictivo.

En breve más información...

dmrr