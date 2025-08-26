Más Información

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Vinculan a proceso a policía que disparó a motociclista en Venustiano Carranza; otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre

Vinculan a proceso a policía que disparó a motociclista en Venustiano Carranza; otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Michoacán.- Un de una célula criminal del , emboscó a personal de fuerzas estatales y federales, en el municipio de Huaniqueo, Michoacán.

Los primeros informes señalan que el comando, disparó en contra de personal de Guardia Civil y del Ejército Mexicano, quienes respondieron la ofensiva criminal. Ello desató un choque a tiros.

Tras varios minutos de enfrentamiento, las autoridades lograron detener a siete , a los que les aseguraron el mismo número de armas largas y otro tanto igual de armas cortas.

Lee también

Las fuerzas policiales y militares, también decomisaron a la célula criminal, dos vehículos con reporte de robo, en los que se movilizaban.

Los reportes preliminares, no refieren de momento oficiales o personas lesionadas o fallecidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses