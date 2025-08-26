Más Información
Michoacán.- Un grupo fuertemente armado de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, emboscó a personal de fuerzas estatales y federales, en el municipio de Huaniqueo, Michoacán.
Los primeros informes señalan que el comando, disparó en contra de personal de Guardia Civil y del Ejército Mexicano, quienes respondieron la ofensiva criminal. Ello desató un choque a tiros.
Tras varios minutos de enfrentamiento, las autoridades lograron detener a siete delincuentes, a los que les aseguraron el mismo número de armas largas y otro tanto igual de armas cortas.
Las fuerzas policiales y militares, también decomisaron a la célula criminal, dos vehículos con reporte de robo, en los que se movilizaban.
Los reportes preliminares, no refieren de momento oficiales o personas lesionadas o fallecidas.
