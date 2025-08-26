Estados Unidos inició este martes el proceso judicial contra Abigael González Valencia, alias "El Cuini", cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue entregado por las autoridades mexicanas a la Justicia estadounidense hace unas semanas.

"El Cuini", uno de los 26 capos del narcotráfico entregados por México a Estados Unidos el pasado 13 de agosto, ha iniciado su proceso judicial en Estados Unidos tras 10 años detenido en su país.

De hecho, se le considera el rostro más importante de este segundo grupo de presos extraditados, el primero de los cuales, formado por 29 presos, fue entregado por México en febrero. El Departamento de Justicia de EU se comprometió a no pedir la pena de muerte para ninguno de ellos.

González Valencia acudió este martes a un tribunal federal del Distrito de Columbia, donde la jueza Beryl Howell celebró la primera audiencia.

Allí, la fiscalía ha asegurado a la magistrada que cuenta con 76 mil documentos y un gran número de grabaciones en español con las que poder probar la culpabilidad del acusado, según informaron varios medios.

La audiencia duró alrededor de unos 15 minutos.

"El Cuini" enfrenta tres cargos en Estados Unidos

González Valencia está acusado de tres cargos, crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego.

Se le considera el cerebro detrás de todo el esquema financiero del cartel y de haberlo financiado, aunque no está acusado por la justicia estadounidense de blanquear dinero.

Howell ya estuvo al frente de otros casos de narcotraficantes del CJNG. El pasado mes de marzo dictó cadena perpetua más 30 años adicionales por tráfico de drogas y uso de armas de fuego para Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", hijo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", y considerado segundo al mando del CJNG.

De hecho, se prevé que se puedan reutilizar evidencias de ese juicio en contra de González Valencia.

"El Mencho" es el líder del CJNG y es uno de los capos más buscados de México y EU y está casado con Rosalinda González Valencia, hermana de "El Cuini".

Abigael González Valencia fue el líder de "Los Cuinis", una célula criminal que financió al CJNG y que traficó toneladas de cocaína más allá de las fronteras mexicanas.

Desde 2015 ha estado encarcelado en México después de que las autoridades le detuvieran en Puerto Vallarta, Jalisco. En todo momento intentó evitar su extradición.

La jueza Howell lo citó de nuevo a finales de octubre para seguir con el proceso.

