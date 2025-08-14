Más Información

Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Abigael González Valencia, “El Cuini”, fue detenido por el director de la Administración para el Control de Drogas (por sus siglas en inglés), Terry Cole, al arribar el martes a Washington como parte de la entrega de 26 líderes criminales que hizo México a los .

La agencia antidrogas difundió este jueves una fotografía en la que se ve que el funcionario policial lleva bajo custodia al cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en conjunto con un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras bajar del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que lo trasladó a los Estados Unidos.

“El Administrador Terry Cole detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael ´El Cuini´ González Valencia, cuñado de ´El Mencho´ y principal financista de la operación del CJNG”, presumió la oficina en un mensaje en una red social.

En la imagen se observa a “El Cuini”, considerado el principal operador financiero del CJNG, con el uniforme de reo y esposado en manos y pies.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a Washington a González Valencia, donde ya se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Para la DEA, “” financiaron la fundación y crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países, y es conocido por su violencia extrema, asesinatos, tortura y corrupción.

Además, son señalados del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hacia Estados Unidos.

