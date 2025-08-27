Dos hombres que estarían relacionados con la agresión a tiros en contra de una mujer en la alcaldía Coyoacán, fueron detenidos por policías de la Ciudad de México. A los sospechosos se les aseguraron varias dosis de droga y un arma de fuego.

Los sucesos por lo que son investigados los detenidos tuvieron lugar el pasado lunes en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, cuando dos hombres que viajaban en un auto de color blanco llegaron a la esquina de calles Xoloc y Tonacatecutl y dispararon contra varias personas allí reunidas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras la agresión, una mujer resultó herida por un disparo en una pierna. La víctima fue atendida en el lugar por paramédicos del ERUM y posteriormente se le llevó a un hospital.

Lee también Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

Tras la agresión, policías se dieron a la tarea de buscar a los agresores con ayuda de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur.

Tras un análisis de las cámaras de video se detectó la ruta de escape de los agresores y fue de esta forma que se ubicó el vehículo sospechoso. Estaba estacionado en las calles Iztaccíhuatl e Ixtlixóchitl, de la misma colonia.

Policías de la SSC se desplegaron al lugar y detectaron a dos hombres a bordo del auto que coincidían con la descripción de los sospechosos.

Al realizarles una revisión, a los hombres de 25 y 21 años se les encontraron 39 bolsas con marihuana, un revolver y un teléfono celular.

Los dos hombres fueron detenidos y presentados ante una agente del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL