Chihuahua.- En conferencia de prensa el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que presentó su renuncia al cargo, luego de los hechos ocurridos tras el hallazgo del narcolaboratorio el pasado 18 de abril.

“La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi proyector y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”, afirmó Jáuregui en conferencia de prensa.

De acuerdo con lo que dio a conocer, la renuncia es de carácter irrevocable y fue presentada a la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván.

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En su mensaje aseguró que, lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua.

“Confío en que esta decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia”.

Señaló que su actuación y la de la Fiscalía General del Estado (FGE) siempre fue en apego a la ley, sin embargo, reconoció que en el caso de las personas extranjeras que participaron en el operativo de narcolaboratorio, la información que compartió en un inicio, era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación.

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“Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación, que como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito de liderazgo institucional y la necesidad de corregirla”, agregó.

Jáuregui Moreno afirmó que esta omisión de información ha eclipsado el logro de la mayor relevancia que fue la destrucción de un laboratorio de drogas más grandes en el país.

En ese sentido, fue que decidió poner a disposición su cargo y permitir que las investigaciones se realicen con autonomía y restablecer la confianza pública.

Sobre quién se queda al frente de la FGE en Chihuahua, detalló que será la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien de a conocer quién estará al frente.

Por último, agradeció al Gobierno Estatal el tiempo en el que estuvo al frente de la FGE.

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