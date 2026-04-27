Chihuahua.- Aún y con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que la autorización para la participación de agentes estadounidenses en el operativo del narcolaboratorio en Chihuahua, solo pudo provenir de la Fiscalía Estatal o de la Secretaría de Seguridad local, en la entidad ninguna autoridad se pronunció sobre el tema.

La tarde del lunes la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, comentó que no puede hacer ninguna declaración, ya que están bajo investigación, sin embargo, afirmó que en Chihuahua cuentan con una gobernadora que trabaja para combatir el narcotráfico.

"No puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación. Yo solamente quiero decirles a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una gobernadora, que bajo los hechos, no bajo los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada en estado de derecho y sobre todo combatiendo este flagelo tan tan grave que realmente pues atañe y daña a todos los mexicanos y en este caso a los chihuahuenses.

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Tienen una gobernadora que seguirá fuerte, combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia y que no están solas no están solos", dijo Campos Galván a su llegada al Palacio de Gobierno en Chihuahua.

Después de esas declaraciones la gobernadora subió a su despacho a “contestar el teléfono rojo” y no confirmó si habría cambios dentro de su gabinete y si acudiría a el llamado del Senado de la República.

La mandataria no había hecho ninguna declaración sobre el caso de la CIA y el narcolaboratorio, desde el viernes pasado que anunció la creación de una unidad para investigar el caso, y la cual está encabezada por la fiscal de género Wendy Paola Chávez.

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En el caso del fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, hasta el cierre de esta nota, no había brindado alguna postura sobre el tema ni ha aparecido públicamente.

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