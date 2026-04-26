En el marco de la participación de agentes de la CIA en México que fallecieron en Chihuahua, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, declaró que un país se vuelve más soberano fortaleciendo su Estado de derecho, no "hablando de y pontificando sobre la soberanía".

A través de sus redes sociales, Sarukhán enumeró una serie de acciones con las que un país se vuelve más soberano, como fortaleciendo su transparencia y sistema de justicia, rendición de justicia y seguridad.

"Un país no se vuelve más soberano hablando de y pontificando sobre la soberanía.

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"Se vuelve más soberano fortaleciendo su Estado de derecho, su transparencia y su sistema de justicia, de rendición de cuentas y de seguridad pública e interna; combatiendo la corrupción, la impunidad y la delincuencia.

"Promoviendo la democracia liberal de contrapesos y a los derechos humanos; fortaleciendo a la sociedad civil y las libertades de prensa y de expresión; robusteciendo su economía y las oportunidades económicas y a su sector productivo.

"Abonando a su equidad y a su sustentabilidad; reduciendo sus vulnerabilidades frente al exterior; jugando un papel activo y responsable en el mundo y diversificando sus nexos diplomáticos y su comercio internacional", escribió.

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"Es decir, todo lo que se ha dejado de hacer en México desde 2018", agregó el exembajador de México en Estados Unidos.

Estás declaraciones se dan luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que por más que algunos quieran traer la intervención, la patria se defiende.

El sábado al encabezar los Programas e Infraestructura para Bienestar en Acaxochitlán, Hidalgo, Sheinbaum Pardo sentenció que "nunca hay que poner en riesgo la soberanía".

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"(...) Claro que colaboramos, nos coordinamos y lo hacemos bien porque somos respetuosos, pero nunca hay que subordinarse y nunca hay que poner en riesgo la soberanía. La soberanía le ha costado mucho al pueblo de México (...).

"Nos tiene que quedar claro a las mexicanas y a los mexicanos: Por más que algunos quieran traer la intervención, los mexicanos y las mexicanas sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y la patria se defiende", declaró la titular del Ejecutivo federal.

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