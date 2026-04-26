Este lunes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, acudirá al Senado de la República para sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia, a fin de presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030.

Dicha comisión dictaminará y avalará el plan y se prevé su discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadoras y Senadores este martes 28 de abril, destacó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

Ese mismo día la cámara alta recibirá a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien asistirá a una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para rendir su Informe Anual de Cumplimiento de Mandato.

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Castillo Juárez recordó que la semana pasada se aprobó la invitación para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal general del estado, César Jáuregui, asistan a la Cámara de Senadores para una reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, a fin de explicar la presencia en territorio mexicano de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que las y los senadores estarán pendientes de la aprobación de la reforma constitucional en materia de Feminicidios en el 50 por ciento más uno, es decir 17 Congresos locales, para su declaratoria de constitucionalidad en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Destacó que también esta semana, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión de Marina se reunirá para aprobar el ingreso de tropas extranjeras a territorio mexicano, para posteriormente votarlas en el pleno.

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Por otra parte, Laura Itzel Castillo señaló que está en estudio el nuevo Reglamento del Senado, “el cual nos dará mayor certeza jurídica en todas nuestras actividades y procedimientos, puesto que se armoniza con las disposiciones constitucionales actuales”.

La senadora de Morena informó por último que esta semana se aprobará la integración de la Comisión Permanente que funcionará de mayo a agosto de este año, misma que se instalará en los próximos días.

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