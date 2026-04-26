En México 18.1 millones de personas han sufrido violencia o ciberacoso digital, de las cuales 10 millones son mujeres, por lo que el Senado de la República revisará el marco jurídico, a fin de legislar y garantizar espacios seguros para mujeres y niñas.

La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa destacó que México se colocó a la vanguardia internacional con reformas como la Ley Olimpia, un capítulo específico contra la violencia mediática y digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, así como el acuerdo suscrito en marzo pasado entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas de Google, Meta y Tik Tok para combatir la violencia digital.

No obstante, reconoció hay pendientes como la construcción de entornos digitales seguros para las mujeres y niñas, por lo que es necesario trabajar en estos retos, a partir de datos duros y propuestas de especialistas.

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En este marco, anunció la realización de eventos para abordar este tema, como la “Conferencia Entornos Digitales Seguros para Mujeres y Niñas”.

“Este lunes en el Senado revisaremos qué herramientas legales se requieren para evitar que esta violencia pueda aumentar. No olvidemos que la aldea digital crece día con día y, según la encuesta de Inegi de 2024, el 83.7 por ciento de las y los mexicanos ha utilizado internet en cualquier dispositivo. Estamos hablando de alrededor de 90.3 millones de personas”, resaltó.

Destacó que de esa población, el Inegi reportó que en México 18.1 millones de personas han sufrido violencia o ciberacoso digital, entre ellas 10 millones de mujeres.

Aspectos del Senado de la República. Foto: Graciela López Herrera / CUARTOSCURO

Infancias, expuestas a la violencia digital

Chavira de la Rosa recalcó la importancia del diagnóstico elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, que reconoce que adolescentes e infancias están particularmente expuestos a la violencia digital, que puede tener consecuencias graves en su desarrollo, salud mental e integridad personal y hay una creciente atención, “pues se ha percibido la extensión de este fenómeno y sus graves efectos”.

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Señaló que según datos del Unicef, en México 50 por ciento de los niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o computadora. Mientras que entre el 80 y 94 por ciento de las y los adolescentes, de 12 y 17 años, respectivamente, usan internet o computadora, y un 25 por ciento de este rango de edad vivió alguna forma de ciberacoso, “lo cual es alarmante”.

Subrayó que la SSPC detectó que, entre otras violencias, este sector de la población ha sufrido acoso sexual digital a menores o “grooming”; envío de contenido sexual en medios digitales o “sexting”; agresión psicológica o ciberbullying, así como robo o suplantación de la identidad.

“Coincidimos en que hacer uso de la tecnología sin las pautas básicas de seguridad puede originar conductas antisociales riesgosas, que los delincuentes pueden aprovechar y el Senado no puede permanecer pasivo ante esta situación”, concluyó la morenista.

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