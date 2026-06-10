¿Asistirás a alguno de los partidos del Mundial 2026 o simplemente te darás una vuelta por el sur de la CDMX para sentir el ambiente mundialista? A continuación te presentamos algunos de los mercados de comida cercanos al Estadio Ciudad de México en donde podrás comer bueno, rico y a buen precio.

Encontrarás desde opciones de comida corrida hasta de antojitos de comal, barbacoa, tacos, tostadas y mariscos.

Los mercados que te presentamos están relativamente cerca del Estadio utilizando transporte privado o público, aunque también considera que el tráfico es impredecible y los tiempos de traslado pueden aumentar considerablemente.

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Mercados de comida cercanos al Estadio Ciudad de México

Mercado de comida de Huipulco

A tan solo unos cuantos pasos del Estadio Ciudad de México se encuentra este mercado. Ubicado a un costado del CETRAM Huipulco, aquí podrás encontrar cocinas económicas que venden comida corrida, jugos y licuados y hasta una marisquería.

El Mercado de Comida de Huipulco se encuentra en Acoxpa s/n esquina Calzada de Tlalpan en la colonia San Lorenzo Huipulco.

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El Mercado de comida Huipulco es el más cercano al estadio. Foto: Pedro González Google

Mercado Villa Coapa

A unos 15-20 minutos del Estadio (usando transporte o automóvil), se encuentra otro mercado tradicional, se trata del Mercado de Villa Coapa.

Aquí podrás encontrar diversas cocinas económicas que sirven comida corrida, también cuenta con marisquerías, un local de pancita, puestos de carnitas y barbacoa, uno de cochinita pibil, locales dedicados a la venta de antojitos de comal como pambazos, quesadillas, sopes o huaraches y hasta un local de postres.

También encontrarás puestos que venden elotes así como nieves.

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El Mercado Villa Coapa se ubica en Canal de Miramontes esquina con Calzada de Acoxpa s/n, en la colonia Narciso Mendoza.

En el Mercado de Villa Coapa hay una amplia selección de comida y antojitos de comal. Foto: María Hernández El Universal

Mercado La Paz

En el mero centro de Tlalpan, aproximadamente a 20 minutos del Estadio Banorte, se encuentra el Mercado La Paz. Se dice que es el mercado más antiguo de la Ciudad de México, se inauguró en 1900 y, según cuenta la leyenda, el mismisimo Porfirio Díaz estuvo presente en la apertura.

Como en todos los mercados, hay locales dedicados a la cocina económica. También venden guisos y comida preparada para llevar. Hay locales dedicados a la barbacoa, carnitas, pancita y, el platillo típico de la Alcaldía de Tlalpan: el caldo tlalpeño.

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El Mercado La Paz se encuentra en la Calle Congreso (también conocida como Francisco I. Madero) esquina con Guadalupe Victoria, en el Centro Histórico de Tlalpan.

Este mercado se encuentra en el Centro Histórico de Tlalpan y es el más antiguo de la ciudad. Foto: Adrián Gallardo Google

Mercado de antojitos de Coyoacán

No es tan cercano al Estadio, pero sí que vale la pena visitarlo. Se ubica a aproximadamente 30 minutos de distancia en coche.

Ubicado a un costado de la clásica Cantina La Guadalupana, aquí podrás encontrar puestos de cocina corrida, pancita, los clásicos pambazos, sopes o tacos y un local dedicado a tostadas. Son más grandes de lo habitual y tienen opciones de pata o de tinga, 100% recomendables.

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El Mercado de Antojitos está ubicado en Higuera 30, colonia La Candelaria, en el Centro Histórico de Coyoacán.

Tostada de tinga en el Mercado de Antojitos Coyoacán. Foto: María Hernández El Universal

Mercado de Coyoacán

También ubicado en esta alcaldía, el Mercado de Coyoacán es favorito de turistas y visitantes. Aquí puedes probar de todo: quesadillas, sopes, pancita, elotes, mariscos, comida corrida y más. Sin embargo, uno de sus puestos más conocidos son las tostadas.

Puedes pedirlas de una gran variedad de guisados como tinga, mole con pollo, bistec, cochinita pibil y las famosas de mariscos.

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El Mercado de Coyoacán se encuentra en Ignacio Allende s/n, en la colonia Del Carmen.

Tostadas Coyoacán "Las Originales". Foto: María Hernández El Universal

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