Si en esos días lluviosos no tienes inspiración para cocinar o buscas una receta sencilla, este "caldito pobre" de pollo, preparado desde el rancho de Doña Ángela, es para ti.

Con ingredientes básicos, que probablemente ya tienes en tu cocina, dicho platillo te encantará por su sabor casero y por se la mejor opción para comer en familia, sin gastar de más.

¿Qué beneficios tiene comer caldo de pollo?

De acuerdo con un artículo del Centro Culinario Ambrosía, el caldo de pollo es rico en aminoácidos esenciales como la glicina, prolina y arginina, que forman la base del colágeno en los tejidos de la piel, huesos y cartílagos.

También aporta hierro, mineral que participa en el desarrollo y la reparación muscular, así como calcio, magnesio, fósforo, silicio y azufre, que trabajan en sinergia para producir energía celular y mantener los músculos y el sistema nervioso funcionando correctamente.

Otro beneficio de su consumo es el aporte de vitamina B, que convierte los alimentos en energía, forma los glóbulos rojos y mantiene sano el sistema nervioso.

Además, durante los días en que hace frío, este platillo resulta reconfortante, puesto que mantiene la temperatura corporal en niveles estables.

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El caldo de pollo es un platillo reconfortante. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Cómo hacer "caldito pobre" de pollo con la receta de doña Ángela?

Si quieres preparar este "caldito pobre" de pollo, primero debes saber que se llama así porque tiene poca variedad de verduras, no porque sea bajo en nutrientes. Y no por eso deja de ser un excelente platillo para cuidar a tu familia:

Ingredientes:

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2 kg de pollo

1 cebolla

7 papas

1 taza de arroz

1 lata de chile chipotle

Sal al gusto

Procedimientos:

Coloca una cazuela al fuego con suficiente agua para cubrir el pollo y preparar el caldo.

Agrega la cebolla entera lavada, el pollo y una pizca de sal.

Pela las papas y córtalas en cuadros grandes.

Incorpora las papas y la taza de arroz a la cazuela junto con el pollo.

Deja en el fuego hasta que el pollo, las papas y el arroz estén completamente cocidos.

Retira la cebolla del caldo y licúala junto con los chiles chipotles y un poco de caldo.

Vierte la mezcla de los chiles chipotles en la cazuela.

Deja hervir durante unos minutos más para que se integren los sabores.

Sirve caliente el caldo de pollo caliente y, si lo deseas, acompaña con aguacate y tortillas.

El "caldito pobre" de pollo de Doña Ángela es una alternativa para quienes desean una comida rica y sencilla en casa.

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