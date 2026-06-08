En el mundo de la nutrición, existen diferentes alternativas para todas esas personas que son intolerantes a la lactosa, o bien, han decidido cambiar la leche de vaca por bebidas vegetales, pero, ¿cuál es la mejor opción para ti? Aquí te lo vamos a explicar a detalle.

Debes saber que la respuesta es un poco más compleja de lo que parece, pues si bien, las "leches" vegetales son una rica alternativa a la leche de vaca, lo cierto es que ofrecen diferentes beneficios, por lo que elegir la mejor alternativa para ti, definitivamente no solo se trata de analizar tus gustos, sino también tus objetivos.

La bebida de soya es una de las más comunes en el mercado. Foto: istockphoto

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¿Qué son las bebidas o "leches" vegetales?

Las "leches" vegetales, también conocidas como bebidas vegetales, son productos elaborados a partir de ingredientes de origen vegetal como soya, almendra, avena, arroz, coco o nueces, mezclados con agua y posteriormente filtrados para obtener una textura similar a la leche.

Aunque popularmente se les llama “leches”, en muchos países su denominación oficial es “bebida vegetal” porque no provienen de animales.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y publicaciones científicas de ScienceDirect, estas bebidas surgieron como alternativas para personas con intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de leche de vaca o para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas.

Además, suelen tener menor contenido de grasas saturadas y, dependiendo de la variedad, pueden aportar antioxidantes, fibra y grasas saludables. Sin embargo, no todas tienen el mismo valor nutricional.

La mejor "leche" vegetal para evitar alergias

La bebida de arroz suele recomendarse para personas con múltiples alergias alimentarias, ya que no contiene lactosa, nueces ni soya.

Sin embargo, nutricionalmente aporta poca proteína y puede elevar más rápido la glucosa en sangre, explica Dana Ellis Hunnes, dietista clínica sénior de UCLA Health.

La bebida de arroz suele recomendarse para personas con múltiples alergias alimentarias, ya que no contiene lactosa, nueces ni soya. Foto: istockphoto

La mejor "leche" vegetal para bajar de peso

Debes saber que no existe una leche vegetal que por sí sola te ayude a bajar de peso, pero sí pueden adaptarse mejor a ciertos objetivos.

Las versiones sin azúcar de almendra suelen ser de las más bajas en calorías. Sin embargo, también son poco saciantes porque contienen muy poca proteína. En cambio, bebidas más completas, como la de soya, pueden ayudar a controlar mejor el hambre a lo largo del día gracias a su contenido proteico.

Antonio Pascual, dietista y nutricionista, señala que en las bebidas de almendras es conveniente mirar qué tipo elegimos, ya que muchas de las leches de almendras tienen poco porcentaje de esta semilla: entre un 2 o 3% , pero lo ideal sería hasta 5%.

Otros aspectos importantes es mirar el azúcar ya que muchas de ellas tienen azúcares y aceites añadidos, “lo ideal sería hacer la leche en casa pero también hay buenas opciones en el mercado”, comparte.

La mejor leche vegetal para mejorar la digestión

Bárbara Bolen, coach de salud del Instituto de Nutrición Integral asegura que la leche de soya suele considerarse una de las bebidas vegetales más completas porque destaca tanto por su aporte de proteínas como por sus beneficios digestivos.

A diferencia de otras opciones, contiene proteína completa, es decir, aporta los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener músculos, tejidos y funciones metabólicas saludables. Por eso, nutricionalmente es la alternativa más cercana a la leche de vaca.

Por su parte, Alicia Ortiz Pérez, Médico Familiar por la UNAM, explica que la leche de soya contiene isoflavonas, compuestos vegetales conocidos como fitoestrógenos debido a que su estructura se asemeja al estrógeno humano.

“Esto ha generado dudas sobre si podría afectar el equilibrio hormonal, pero diversos estudios indican que consumir leche de soya en cantidades normales no representa un riesgo para la salud”, comenta.

Por el contrario, puede formar parte de una alimentación equilibrada y ofrecer beneficios nutricionales importantes dentro de una dieta saludable.

Además, cuando está elaborada con extracto de proteína de soya, puede ser más amigable con la salud intestinal, especialmente en personas con síndrome del intestino irritable.

Este tipo de bebida es bajo en compuestos que suelen provocar inflamación, gases, distensión abdominal o molestias digestivas en algunas personas sensibles.

Otro beneficio es que muchas leches de soja están enriquecidas con calcio y vitamina D, nutrientes importantes para la salud ósea.

La mejor "leche" vegetal para el cuidado de la piel

Debes tener claro que ninguna bebida vegetal reemplaza una rutina de skincare ni transformará la piel de la noche a la mañana. Sin embargo, algunas pueden convertirse en aliadas interesantes dentro de una alimentación equilibrada gracias a los nutrientes que aportan.

La "leche" de almendra, por ejemplo, suele destacar por su contenido de vitamina E, un antioxidante relacionado con la protección celular frente al estrés oxidativo, uno de los factores que influyen en el envejecimiento prematuro de la piel.

Además, contiene grasas insaturadas que ayudan a mantener la barrera cutánea, es decir, la capa que protege la piel de la pérdida de hidratación y de agresores externos como la contaminación o los cambios de clima.

Aunque no hará milagros por sí sola, incluir este tipo de bebidas dentro de hábitos saludables —junto con hidratación, descanso y cuidado tópico—puede contribuir a que la piel luzca más saludable, luminosa y equilibrada con el paso del tiempo.

¿Cómo elegir la mejor bebida vegetal?

El NPİSTANBUL Brain Hospital explica que lejos de las modas wellness o empaques llamativos, existen algunos puntos básicos que vale la pena considerar:

Elegir versiones sin azúcar añadida.

Revisar que estén fortificadas con calcio y vitamina D si sustituyen lácteos.

Buscar mayor contenido de proteína si serán parte importante del desayuno.

Leer listas de ingredientes y evitar fórmulas demasiado largas.

No utilizarlas como sustitutos completos de comidas.

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