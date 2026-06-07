El huevo estrellado es uno de los desayunos favoritos de muchas personas, ya sea para acompañarlo con un bolillo o para ponerlo sobre los chilaquiles; sin embargo, la cantidad de grasa que absorbe durante la cocción no es buena para la salud.

Aunque hay quienes optan por freírlo con mantequilla para reducir el uso de aceite, el resultado no siempre es el esperado puesto que se suele pegar en la sartén, además de que cambia su sabor y textura.

Pero existe un ingrediente que puede solucionar el problema: el vinagre. Hoy te explicamos cómo sacarle provecho para conseguir unos huevos estrellados nivel gourmet.

¿Por qué debes ponerle vinagre a tus huevos estrellados?

Aunque comúnmente el vinagre se utiliza en los huevos duros, este ingrediente también puede añadirse en los huevos estrellados.

De acuerdo con el chef Michael Harlan Turkell, en un artículo del blog Vinegar Professor, dicho líquido aumenta la acidez durante la cocción, lo que acelera la desnaturalización de las proteínas, evita que la clara se disperse por la sartén y hace que el huevo conserve su forma.

Después de hacer huevos estrellados, lava la sartén para no dañar el teflón por el ácido del vinagre. Foto: Freepik

Este efecto ocurre gracias a la ovoalbúmina, proteína presente en la clara y que al entrar en contacto con un medio más ácido, se coagula rápido. Como resultado, se consigue una textura más firme y compacta.

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Además de favorecer la textura, el vinagre aporta un ligero contraste de sabor; en algunas preparaciones francesas, como los huevos asesinos, se añaden unas gotas para resaltar su perfil sin volverlo dulce o amargo.

Y aunque este líquido no elimina el riesgo de microorganismos, la marca Vinagrerías Riojanas indica que sí tiene la capacidad de reducir el pH y evitar la propagación de bacterias como la salmonela, en caso de que el alimento no se cocine bien.

¿Qué vinagre usar en los huevos estrellados?

De acuerdo con información del Aktif International Hospital, el mejor vinagre para cocinar es el de sidra de manzana.

No sólo se puede añadir a los huevos estrellados, sino también en aderezos para ensaladas, como conservante de alimentos y en la preparación de adobo para carnes.

¡Cuida las cantidades! De 1 a 2 cucharadas es suficiente, no necesitas más porque si te pasas puedes cambiar el sabor.

Antes de colocar el huevo en la sartén, precaliéntalo unos minutos. Foto: Unsplash

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