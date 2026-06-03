Este junio de 2026, Netflix dejará de ser compatible con varios modelos de televisiones antiguas, y esto se debe a que ya no cuentan con la capacidad técnica para soportar las actualizaciones de la plataforma.

Si tu TV ya tiene años en casa, más vale que revises la lista de dispositivos afectados que hoy en Techbit te traemos.

¿En qué televisores ya no se podrá ver Netflix este mes?

Si un dispositivo ya no puede recibir las actualizaciones y las nuevas funciones de seguridad, automáticamente sale de la lista de equipos compatibles con Netflix.

Pero este no es un capricho del gigante de streaming, sino una medida con la que busca garantizar una experiencia uniforme, segura y de alta calidad.

De acuerdo con el portal de la empresa californiana, las televisiones fabricadas antes de 2015 ya no podrán reproducir su contenido este mes. Como ejemplo podemos mencionar:

LG: Infinia LX9500 y Nano LED LM9600.

Sony: Bravia KDL, XBR y W95.

Panasonic: modelos AX900, VT50, VIERA, TC-P50VT25 y similares.

Apple: Dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

¿Tienes un televisor no compatible? Considera reutilizarlo, donarlo o reciclarlo, verificando si su fabricante ofrece un programa de canje o bien, en un depósito de electrónicos.

Ver Netflix en una televisión ofrece una experiencia diferente en audio e imagen. Foto: Unsplash

Netflix no sólo finalizará su soporte técnico para las televisiones antiguas, sino que también los celulares con versiones menores a Android 9.0 o inferiores a iOS 18.0 serán afectados.

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¿Cómo ver Netflix si tu televisión ya no es compatible?

Para seguir disfrutando de tus series y películas favoritas, te recomendamos utilizar dispositivo externo como Roku Streaming Stick, Amazon Fire TV Stick, Xiaomi Tv Stick o Apple TV de nueva generación.

Todo lo que debes hacer es conectarlo al puerto HDMI y listo.

Tanto celulares como televisiones dejan de ser compatibles con Netflix. Foto: Unsplash

Netflix es una plataforma que se encuentra en constante actualización para ofrecer una experiencia a los usuarios. Pero si no está en tus posibilidades comprar un dispositivo externo o una televisión, aún puedes seguir consumiendo su contenido en la versión web.

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