Más Información

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de El Patrón, último eliminado

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de El Patrón, último eliminado

Así es Magnicharters, la aerolínea cuyo piloto "secuestró" avión en el AICM

Así es Magnicharters, la aerolínea cuyo piloto "secuestró" avión en el AICM

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

Los mejores consejos para lavar y desinfectar la ropa de cama de manera eficaz

Los mejores consejos para lavar y desinfectar la ropa de cama de manera eficaz

[Publicidad]

¿Sabías que maneja una serie de códigos para clasificar la programación de sus categorías ocultas? Este método de ordenamiento no es nuevo, y algunos usuarios lo utilizan para acceder de una manera más directa a los catálogos de la plataforma.

La ventaja de esta clasificación por código es que las personas pueden encontrar todo el material que desean ver de una misma categoría sin correr el riesgo de que algún título pase desapercibido.

Lo malo es que son varios códigos y los usuarios deben aprenderlos de memoria para realizar la búsqueda de sus programas favoritos.

Por eso, hoy en te traemos el listado de claves que utilizan las principales secciones de Netflix. ¡Toma nota!

Estos códigos de Netflix son creados por una inteligencia artificial. Foto: Pixabay
Estos códigos de Netflix son creados por una inteligencia artificial. Foto: Pixabay

Leer también

¿Cuáles son los códigos de algunas secciones de Netflix?

De acuerdo con la empresa californiana, estos códigos son empleados para distribuir de mejor manera su catálogo de películas y series de televisión, lo que resulta ser un método bastante funcional.

Cabe señalar que este sistema solo se puede utilizar en los navegadores de Internet para acceder vía online a la programación de la plataforma; esto significa que los códigos no operan dentro de la aplicación de .

Cada categoría cuenta con una respectiva clave, en su mayoría de 4 números, y a su vez, el contenido clasificado dentro de cada sección también posee un código. A esta división, la plataforma la denomina "alt-géneros".

Por ejemplo, el patrón de la categoría de Anime es 7424, y la clave para su alt-género de Anime de ciencia ficción es 2729. Pero, para facilitarte la información y no darte un sinfín de códigos, te vamos a revelar los más importantes:

  • Cine de ayer, hoy y siempre (cine clásico) 31574
  • Cine dramático 5763
  • Cine independiente 7077
  • Cine romántico 8883
  • De intriga 8933
  • Documentales 6839
  • LGBTQ+ 5977
  • Música 1701
  • Películas de acción y aventura 1365
  • Películas de deporte 4370
  • Películas de sci-fi y fantasía 1492
  • Películas de terror 8711
  • Películas internacionales 78367
  • Películas navideñas para toda la familia 1394522
  • Películas para reír 6548
  • Series 83
  • Series para adolescentes 60951
A través de estos códigos también puedes ingresar a tu cuenta de Netflix. Foto: Pixabay
A través de estos códigos también puedes ingresar a tu cuenta de Netflix. Foto: Pixabay

¿Cómo utilizar estos códigos de Netflix?

Como se mencionó anteriormente, estas claves solo funcionan en los navegadores, y para usarlo necesitas hacer lo siguiente:

  • Ten a la mano el código de la sección que quieres consultar y en el navegador de tu preferencia inserta el siguiente enlace: netflix.com/browse/genre/xx
  • Sustituye “xx” por el patrón correspondiente. Por ejemplo, si quieres visitar el catálogo de Series, necesitas el siguiente link: netflix.com/browse/genre/83

Como ves, estos pueden ayudarte a encontrar en específico el título que quieres consumir en Netflix. Intenta este hack y disfruta de tu contenido favorito sin tener que recurrir a la barra de búsqueda y sus resultados poco precisos.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses