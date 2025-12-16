Más Información

Telcel suspenderá líneas telefónicas: ¿cuándo y cómo evitar perder mi número?

Telcel suspenderá líneas telefónicas: ¿cuándo y cómo evitar perder mi número?

Carl’s Jr dará hamburguesas gratis: ¿cuándo y cómo aplica la promoción?

Carl’s Jr dará hamburguesas gratis: ¿cuándo y cómo aplica la promoción?

Aguinaldo 2025: ¿qué hacer si no recibí la prestación en la fecha límite?

Aguinaldo 2025: ¿qué hacer si no recibí la prestación en la fecha límite?

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la pelea en el Congreso de CDMX; esto dijeron

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la pelea en el Congreso de CDMX; esto dijeron

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de HOY, 16 de diciembre

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas especiales de HOY, 16 de diciembre

[Publicidad]

Salir de un grupo de WhatsApp parece una acción simple, pero en la práctica puede convertirse en un momento incómodo. El clásico aviso de “X salió del grupo” suele atraer miradas, preguntas incómodas y hasta reclamos inesperados.

Por eso, muchos usuarios prefieren silenciar las conversaciones o archivarlas antes que abandonarlas por completo. Sin embargo, hay quienes buscan una solución definitiva, ya sea para liberar espacio en su dispositivo o para dejar de recibir notificaciones constantes.

Pero, ¿realmente es posible salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se dé cuenta? Aunque en redes circulan rumores y trucos poco confiables, la app de Meta sí ofrece una opción discreta, aunque con ciertas limitaciones.

¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que todos lo noten? Imagen: Unsplash
¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que todos lo noten? Imagen: Unsplash

Leer también

¿Se puede salir de un grupo de WhatsApp sin que todos lo sepan?

La respuesta corta es sí, pero no del todo. Actualmente, WhatsApp permite abandonar un grupo sin que el resto de los participantes reciba una notificación visible en el chat.

No obstante, esto no significa que tu salida pase completamente desapercibida. La aclara que solo los administradores del grupo recibirán una notificación cuando un usuario decide salir de la conversación grupal.

Esto implica que, si el grupo tiene uno o pocos administradores en comparación con el número total de participantes, es probable que tu salida no genere mayor atención.

Paso a paso: cómo salir de un grupo de WhatsApp

Si ya tomaste la decisión de salir de un grupo y hacerlo de la manera más discreta posible, estos son los pasos que debes seguir:

  1. Abre WhatsApp y entra al grupo que deseas abandonar.
  2. Toca el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona “Más” y luego pulsa “Salir del grupo”.
  4. La app mostrará un mensaje indicando que solo los administradores recibirán la notificación.
  5. Confirma tu decisión tocando “Salir”.

En ese mismo menú, WhatsApp también te da la opción de “Solo silenciar” o “Cancelar”, por si prefieres pensarlo mejor antes de abandonar definitivamente el chat.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses