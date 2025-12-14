Si alguna vez has visto un ícono con forma de ojo en la pantalla de tu celular, es probable que te hayas hecho una pregunta inquietante: ¿mi teléfono está siendo espiado?

Este símbolo, que aparece de forma inesperada mientras navegas por internet o usas tu dispositivo, puede resultar desconcertante para muchos usuarios. Sin embargo, en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con espionaje o vigilancia por parte de terceros.

Comprender su significado real puede ayudarte a evitar preocupaciones innecesarias y a saber cuándo realmente deberías prestarle más atención.

Este ícono sólo aparece en celulares Android, específicamente en los Samsung Galaxy. Foto: Unsplash

¿Qué significa el ícono del ojo en tu celular?

Este peculiar ícono sólo aparece en los celulares Android, específicamente en Samsung.

De acuerdo con el blog de ayuda de la marca, si aparece un ícono con forma de ojo mientras usas internet, no se trata de una alerta de espías o hackers: es simplemente el símbolo de una función opcional llamada Visual Feedback o Desplazamiento inteligente (Smart Scroll).

Esta característica está diseñada para mejorar la interacción con el dispositivo. Cuando está activada, el teléfono puede detectar el movimiento de tu cabeza o del propio teléfono mediante sensores como la cámara frontal.

Con esta información, el sistema puede desplazarse automáticamente por páginas web o ajustar ciertos comportamientos de la pantalla.

Lo anterior quiere decir que el ícono del ojo indica que la función inteligente de asistencia visual está activa y que el teléfono está empleando sensores para ayudarte a interactuar con la pantalla.

Otro dato que debes saber es que esta función fue más común en modelos anteriores de Samsung Galaxy y en algunos Android con funciones similares (como Smart Stay o Smart Pause), que mantienen la pantalla despierta cuando detectan que la estás mirando.

El ícono del ojo en el celular no siempre indica casos de espionaje. Foto: Samsung

¿Cuándo debes preocuparte por el ícono del ojo en Android?

Aunque el ícono estándar del ojo generalmente está asociado con las funciones mencionadas arriba, existen otros tipos de indicadores en Android relacionados con el uso de sensores o cámaras:

En versiones recientes de Android, si una aplicación accede a la cámara o al micrófono, puede mostrarse un indicador visual para advertirte de ese uso (por ejemplo, un punto o un icono en la barra superior).

Si el ícono aparece en momentos extraños y no está asociado con ninguna función que hayas activado ni aparece en las opciones de configuración de pantalla, podría valer la pena revisar permisos de aplicaciones o el uso de sensores por parte de terceros.

Ver un ícono con forma de ojo en tu celular no suele ser señal de que estás siendo espiado. Recuerda que en los dispositivos Samsung, suele corresponder a funciones de asistencia visual como Visual Feedback o Smart Scroll, las cuales utilizan sensores para mejorar tu experiencia de uso.

