Durante los últimos años, WhatsApp se ha convertido en un puente cotidiano entre negocios y clientes, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que dependen de la inmediatez para cerrar ventas.

En este sentido, la aplicación se ha transformado en un espacio donde ocurre gran parte de la vida comercial del país y uno de los pasos que más ralentiza la compra-venta es el intercambio de datos bancarios.

Por eso, la nueva función que WhatsApp liberó en México llega a resolver un punto crítico: compartir la CLABE directamente en el chat, en un formato claro, seguro y fácil de copiar. Un detalle técnico que podría convertirse en un gran aliado para quienes gestionan ventas diarias desde WhatsApp Business.

Negocios ya pueden enviar su CLABE directo por WhatsApp. Imagen: Unsplash

Leer también: Cómo activar el "modo Grinch" en WhatsApp esta Navidad

¿Cómo funciona esta nueva herramienta?

WhatsApp informó que los pequeños negocios que usen WhatsApp Business ya pueden enviar su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) desde los chats sin necesidad de adjuntar imágenes, notas o texto repetido. La herramienta muestra los 18 dígitos en un formato listo para copiar y pegar en la app bancaria del usuario.

La actualización se presentó oficialmente durante la edición 2025 del WhatsApp Business Summit en Ciudad de México. La idea es simplificar el cierre de ventas por mensajería y reducir fricciones entre consumidores y comercios.

Negocios ya pueden enviar su CLABE directo por WhatsApp. Imagen: WhatsApp

Actualmente, el 69% de los mexicanos prefiere interactuar con un negocio vía mensajes, según un estudio de Kantar encargado por Meta. En ese panorama, agilizar la forma en la que se comparten datos de pago es una pieza clave.

Por otro lado, Meta aclaró que esta integración no implica que WhatsApp procese pagos dentro de la aplicación. La función solo permite compartir la CLABE; las transferencias se siguen haciendo desde la app bancaria de cada usuario.

Como en el resto de las conversaciones, los mensajes están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Ni Meta ni WhatsApp pueden ver el contenido: únicamente las personas que participan en el chat tienen acceso.

Con esta adición, WhatsApp busca reforzar su papel como herramienta de comunicación y ventas para las PyMEs mexicanas, manteniendo la seguridad como eje central.

Leer también: Estudiantes del Tec de Monterrey crean cursos de tecnología para adultos mayores

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters